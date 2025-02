Fragile Waffenruhe Hamas und Israel einigen sich offenbar auf Austausch Stand: 26.02.2025 04:28 Uhr

Hoffnungsschimmer für die Gaza-Waffenruhe: Die Hamas will offenbar vier tote Geiseln ohne Inszenierung an Israel übergeben. Gleichzeitig sollen Hunderte Häftlinge in Israel freikommen.

Die israelische Regierung und die Terrorgruppe Hamas haben sich offenbar auf einen neuen Austausch geeinigt. Israel soll die Leichen von vier toten Hamas-Geiseln erhalten. Im Gegenzug sollen zeitgleich Hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Die Einigung sei während eines Besuchs einer Delegation unter der Leitung des ranghohen Hamas-Funktionärs Chalil al-Haja in Kairo erzielt worden, teilte die Terrororganisation mit.

Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte der Nachrichtenagentur AP die Vereinbarung, nannte aber keine weiteren Details.

Keine Hamas-Propaganda bei Übergabe?

Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Austausch bereits heute stattfinden. Das Nachrichtenportal ynet berichtet, die israelischen Leichen würden ohne öffentliche Zeremonie an die ägyptischen Behörden übergeben werden.

Dies war einer der Kritikpunkte der israelischen Regierung gewesen. Israel hatte die Freilassung von 600 palästinensischen Gefangenen ausgesetzt, um gegen die seiner Meinung nach grausame Behandlung der Geiseln und ihre martialische Inszenierung während der Freilassung durch die Hamas zu protestieren.

Durch die Einigung gibt es wachsende Hoffnung auf eine Fortsetzung der Waffenruhe. Die erste Phase des Abkommens endet am Samstag. Die Verhandlungen über eine zweite Phase hätten schon vor Wochen beginnen sollen. Die jüngste Vereinbarung würde die Verpflichtungen beider Seiten aus der ersten Phase des Abkommens erfüllen.