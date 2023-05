Myanmar Mindestens 400 Tote nach Zyklon "Mocha" Stand: 16.05.2023 10:48 Uhr

Die Folgen von Zyklon "Mocha" sind viel schlimmer als zunächst gedacht: Lokale Medien in Myanmar berichten von Hunderten Toten. Die meisten sind Binnenvertriebene, die nirgendwo Schutz finden konnten.

Durch den Zyklon "Mocha" sind in Myanmar offenbar deutlich mehr Menschen gestorben als bislang angenommen. Noch ist die Lage unübersichtlich, lokale Medien und Augenzeugen berichten bislang von mindestens 400 Toten. Gestern wurden von Hilfsorganisationen Opferzahlen im einstelligen Bereich gemeldet. So sprach die Hilfsorganisation Oxfam erst noch von acht Toten.

Bei den Toten handele es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, bestätigte ein Sprecher der "Nationalen Einheitsregierung" (NUG) der Nachrichtenagentur dpa. Bei der NGU handelt es sich um eine Art demokratische Schattenregierung, die sich nach dem Militärputsch von 2021 als Alternative zur regierenden Junta gebildet hat.

Viele Vermisste in Flüchtlingscamps der Rohingya

Auch die Nachrichtenseite "The Irrawaddy" berichtete von mindestens 400 Toten in Camps der Rohingya rund um die Stadt Sittwe im Bundesstaat Rakhine. Viele seien ertrunken oder von herabstürzenden Bäumen erschlagen worden.

Seit dem Militärputsch leben in der Region wegen anhaltender Gewalt durch die Junta viele Vertriebene der muslimischen Minderheit der Rohingya in notdürftigen Unterkünften. Sie hätten sich in den Camps kaum vor den heftigen Windböen und dem Starkregen schützen können.

Noch werden viele Menschen vermisst. "Der Sturm ist gerade erst vorbei, es braucht Zeit, bis alle Opfer gezählt sind", sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur dpa.

Wirbelsturm mit mehr als 250 Kilometern pro Stunde

Die Hilfsorganisation Oxfam machte auf die enormen Auswirkungen des Zyklons auf das Leben der Binnenvertriebenen aufmerksam. "Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen."

Der tropische Wirbelsturm war am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als 250 Kilometern pro Stunde in Myanmar und dem benachbarten Bangladesch auf Land getroffen. Es war der heftigste Zyklon in der Region seit mehr als einem Jahrzehnt. Das ganze Ausmaß der Schäden wird aber erst langsam deutlich.