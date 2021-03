Generalstreik in Myanmar Polizisten schießen auf Demonstranten

Wieder ist die Gewalt in Myanmar eskaliert. Zwei Menschen starben bei Protesten. Auch in anderen Städten gingen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vor. Ein Generalstreik hat das Land erfasst.

In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber erneut zwei Menschen getötet worden. Die Polizei habe in der Stadt Myitkyina im Norden des Landes auf Demonstranten geschossen, berichteten Augenzeugen. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

Zuvor hatten 18 Gewerkschaften zu einem landesweiten Streik aufgerufen. "Jetzt ist die Zeit, um unsere Demokratie zu verteidigen", hieß es in dem Aufruf. Zahlreiche öffentlich Bedienstete boykottieren derzeit aus Protest gegen die Junta die Arbeit.

Blendgranaten auf Demonstranten

In Yangon, der größten Stadt des Landes, waren zahlreiche Geschäfte, Bankfilialen und Fabriken geschlossen. Trotz der Drohung der Militärs versammelten sich in der Wirtschaftsmetropole zahlreiche Menschen zu Protestmärschen.

Anwohner berichteten von massiver Polizei- und Armeepräsenz in den Straßen. Sicherheitskräfte kontrollierten im Zentrum Fahrzeuge, um Demonstranten daran zu hindern, an den Kundgebungen teilzunehmen. Sie setzten demnach auch Blendgranaten ein, um Menschenmengen zu zerstreuen.

Auch in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, und in Monywa im Westen gab es Proteste, wie Video-Aufnahmen auf Facebook zeigten. In Dawei, einer Küstenstadt im Süden, wurden Demonstranten von Angehörigen der Karen National Union beschützt, einer bewaffneten ethnischen Gruppe, die seit langem einen Kampf gegen das Militär führt.

UN spricht von 50 Toten

Das Militär hatte sich am 1. Februar an die Macht geputscht und die demokratisch gewählte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest gestellt. Seither dauern die Proteste gegen die Junta an, die mit immer härteren Methoden gegen die Demonstranten vorgeht. Nach UN-Angaben starben bislang mehr als 50 Demonstranten.