Myanmar Lieber erkranken als kooperieren

Viele Menschen in Myanmar misstrauen der Militärjunta und deshalb auch Militärärzten. Hilfe und Impfungen gegen das Coronavirus finden sie im Untergrund - bei Ärzten, die sich dem Regime verweigern.

Von Jennifer Lange, ARD-Studio Südostasien, zurzeit Hamburg

Sie tragen Fackeln, schwenken Fahnen und rufen: "Wir haben keine Angst vor Corona, warum sollten wir dann Angst haben vor Diktatoren?" Dabei zeigen die rund 50 Demonstranten in der Stadt Yangon den Drei-Finger-Gruß. Die Geste des Protests gegen die Militärjunta, die am 1. Februar geputscht und die Macht in Myanmar übernommen hat.

Doch Corona macht immer mehr Menschen Angst, denn das Virus breitet sich im Land immer weiter aus. Es gibt Tausende Neuinfektionen pro Tag und Hunderte Tote. Viele Ärzte und Pflegekräfte sind kurz nach dem Putsch nicht mehr zur Arbeit gekommen - aus Protest.

In einem zentralen Krankenhaus in Yangon, Myanmars größter Stadt, sind von 400 medizinischen Mitarbeitern nur noch 40 im Dienst. Der Rest hat sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen und arbeitet teils in Untergrundkliniken. Daher fehlt mitten in der vierten Corona-Welle qualifiziertes Personal in den städtischen Kliniken.

Angst vor Verhaftung

Erkrankte können alternativ in die Militärkrankenhäuser gehen. Doch dorthin wollen viele nicht, weil sie vom Militär keine Hilfe annehmen wollen. Andere haben Angst, verhaftet zu werden - wie die Familie von Areal. Ihr Vater ist ein prominenter Politiker der Nationalen Liga für Demokratie (NLD), der Partei der gestürzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Er wurde im Mai vom Militär verhaftet und hat sich im Gefängnis mit Corona infiziert.

Einen Tag nach seiner Entlassung bekam er Fieber. "Wir dachten erst das läge an den wenigen Vitaminen und der schlechten Ernährung im Gefängnis, aber das Corona-Testergebnis zu Hause war positiv", erzählt Areal. Kurz darauf war die ganze Familie infiziert.

Überfüllte Gefängnisse und viele Infektionen

Nach offiziellen Angaben wurden landesweit bereits 375 Gefangene positiv getestet, darunter auch der prominente NLD-Politiker Nyan Win - ein enger Vertrauter und Berater Aung San Suu Kyis. Wie die Partei mitteilte, starb der 78-jährige Politiker am Mittwoch an Corona.

Menschenrechtler befürchten, dass es in den überfüllten Gefängnissen verstärkt zu Infektionen kommen könnte. Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPPB wurden seit dem Putsch 922 Regimegegner von Sicherheitskräften erschossen und knapp 7000 festgenommen.

Es mangelt weiter an Sauerstoff

Als sich der Zustand von Areals Vater verschlechterte, versuchte die Familie, Sauerstoff zu bekommen. Vergeblich - es ist überall ausverkauft. Doch ins Krankenhaus wollen sie nicht. "Wir vertrauen dem Militär nicht. Im Krankenhaus behandeln nur noch Militärärzte", erzählt Areal. Da würden sie sich lieber selbst zu Hause behandeln. "Wir sterben lieber, als von denen behandelt zu werden."

Als die Situation von ihren Eltern noch schlechter wird, bittet sie in sozialen Netzwerken um Hilfe. Eine befreundete Ärztin gibt ihnen eine Zehn-Liter-Sauerstoffflasche. Aber die reiche gerade mal für 45 Minuten.

Warten, dass die Flaschen befüllt werden: Wie hier in Mandalay wächst mit steigenden Infektionszahlen die Nachfrage nach Sauerstoff. Bild: AFP

Hilfe im Untergrund

Statt in den Militärkrankenhäusern suchen viele Hilfe bei Ärzten, die in den Untergrund gegangen sind. Wie bei der Ärztin Thiri. Mit anderen bietet sie eine Online-Beratung an. Schon am ersten Tag hätten sich mehr als 200 Menschen bei ihnen gemeldet. Ihre Chefs aus dem Krankenhaus, wo sie vor dem Putsch gearbeitet hatte, wurden verhaftet.

"Meine Chefs haben entschieden, dass sie nicht unter dem Militär arbeiten wollen", erzählt Thiri. "Wir kannten Beispiele aus anderen Ländern, die Bewegungen des zivilen Ungehorsams gebildet haben. Wir dachten, wir machen es wie sie. Aber in diesen Ländern werden die Menschen nicht verhaftet. In Myanmar verhaften sie die Ärzte überall, zu jeder Zeit."

Viele Angriffe auf Helfer

Die Weltgesundheitsorganisation hat seit dem Putsch mehr als 240 Angriffe auf medizinisches Personal, Krankenwagen und Kliniken dokumentiert - fast die Hälfte der weltweiten Angriffe in diesem Zeitraum.

Die Ärzte setzten ihr persönliches Leben und das ihrer Familien aufs Spiel, sagt Jennifer Leigh, Mitarbeiterin einer amerikanischen Menschenrechtsorganisation. Gesundheitspersonal anzugreifen sei eine Verletzung der internationalen Menschenrechte und ein Verstoß gegen die ärztliche Neutralität.

Laut Human Rights Watch haben Militärgerichte seit dem Putsch in Myanmar insgesamt 65 Menschen zum Tode verurteilt. Gegen 39 Angeklagte sei die Todesstrafe in Abwesenheit verhängt worden. "Offensichtlich zielen die Todesurteile darauf ab, die Protestbewegung gegen den Putsch zu unterdrücken", so Shayna Bauchner von Human Rights Watch.

Zusätzliche Wut auf Putschisten

Die Militärregierung will, dass die Ärzte zurück an ihre Arbeitsplätze kommen, kooperieren. Aber sie weigern sich, wie Ärztin Thiri. Sie ist auch resigniert über den Impffortschritt im Land. "Wäre der Putsch nicht gewesen und wären wir wie geplant geimpft worden, müssten wir dieses Unglück jetzt nicht erleben."

Auch die an Corona erkrankte Areal hatte wenige Tage vor dem Putsch ihre erste Impfung bekommen. Zur zweiten ist sie nicht gegangen. "Es gab Durchsagen bei uns, dass wir uns impfen lassen können. Aber meine Familie und ich weigern uns. Wir wollen zeigen, dass wir nicht mit dem Militär kooperieren."

Die Militärregierung sagt, sie tue alles, um die Situation zu verbessern. Sie will neue Ärzte einstellen, hat Impfstoff in Russland bestellt und will sogar selbst - mit russischer Hilfe - Impfstoff produzieren. Areal und die anderen Gegner der Militärjunta werden diese Hilfe aber wohl nicht annehmen.