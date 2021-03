Gewalt in Myanmar Auswärtiges Amt empfiehlt Ausreise

Seit dem Putsch Anfang Februar sind in Myanmar mindestens 510 Menschen durch die Gewalt des Militärs getötet worden. Das Auswärtige Amt empfiehlt deshalb allen Deutschen, baldmöglichst auszureisen.

Angesichts der zunehmenden Gewalt in Myanmar hat das Auswärtige Amt allen Deutschen die baldmöglichste Ausreise aus dem asiatischen Land empfohlen. "Eine nochmals zunehmende Gewaltanwendung durch die Sicherheitskräfte und wachsende Unberechenbarkeit der Sicherheitslage kann nicht ausgeschlossen werden", heißt es auf der Internetseite der Behörde.

Daher werde "dringend empfohlen", auszureisen, solange kommerzielle Flüge noch verfügbar seien. Gleichzeitig wurde empfohlen, Menschenansammlungen und Demonstrationen zu meiden.

US-Regierung ruft einige Diplomaten zurück

Die US-Regierung hat derweil die Ausreise von nicht-essentiellem diplomatischen Personal aus Myanmar angeordnet. Die bereits Mitte Februar ausgesprochene Empfehlung zu einer "freiwilligen Ausreise" sei damit "zu einer angeordneten Ausreise aktualisiert" worden, teilte das US-Außenministerium mit. Zudem wurde die allgemeine Reisewarnung für Myanmar bekräftigt.

Die Sicherheit des US-Regierungspersonals und seiner Angehörigen sei "die höchste Priorität des Ministeriums", sagte ein Sprecher. Die Botschaft bleibe für die Öffentlichkeit aber weiterhin geöffnet und biete in begrenztem Umfang auch weiterhin konsularische Dienstleistungen an.

UN beschäftigen sich mit Gewalt gegen Demonstranten

Der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich heute in einer Dringlichkeitssitzung mit der jüngsten Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar. Die Sitzung hinter verschlossenen Türen findet nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf Antrag Großbritanniens statt. Zu Beginn wird demnach ein Bericht zur Lage in dem südostasiatischen Land von der UN-Sondergesandten Christine Schraner Burgener erwartet.

Angesichts der brutalen Unterdrückung von Demonstranten forderte UN-Generalsekretär António Guterres die internationale Gemeinschaft zu mehr Einigkeit gegenüber der Militärjunta auf. "Es ist absolut inakzeptabel, Gewalt gegen Menschen von einem derartigen Ausmaß zu sehen, so viele tote Menschen", sagte Guterres.

Mindestens 510 Tote seit Militärputsch

In Myanmar hatte das Militär Anfang Februar geputscht, die Zivilregierung abgesetzt und deren Mitglieder großteils festgesetzt. In den landesweiten Protesten gegen die Militärs sind die Sicherheitskräfte zuletzt mit zunehmender Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen.

Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind bislang mindestens 510 Menschen durch die Gewalt des Militärs getötet worden. Beobachter gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Das brutale Vorgehen der Armee sorgt auch international für immer größeres Entsetzen.