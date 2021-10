Nach wochenlanger Pause Nord- und Südkorea telefonieren wieder

Avatar Wolf1905 04.10.2021 • 08:46 Uhr

Die armen Menschen in der Diktatur Nordkorea tun mir leid

>> ...Jetzt haben Nord- und Südkorea ihre grenzübergreifenden Leitungen wieder in Betrieb genommen und wollen wieder regelmäßig telefonieren. << Dann bis zu den nächsten Raketentests seitens der Nordkoreaner oder den Militärmanövern von Südkoreaner mit Amerikaner ... Wie sagt man so schön: "Same Procedure as every ...". Solange die Dynastie des nordkoreanischen Machthabers an der Macht ist - und das kann lange sein - solange gibt es keine große Annäherung; von einer Richtung "Wiedervereinigung" wie in D oder damals Vietnam ist in Nord- und Südkorea nicht zu denken. V. a. spielen da die Chinesen eine wichtige Rolle - wir in D hatten das Glück, dass mit Glasnost/Perestroika und Gorbatschow in Russland eine Bewegung und ein Mann kam, der die Wiedervereinigung in D erst ermöglichte (natürlich dann auch mit Hilfe der Amerikaner unter George Bush) - die Freiheitsbewegung in der damaligen DDR wurde ja auch erst durch Perestroika ermöglicht. So eine Entwicklung ist mit China nicht möglich.