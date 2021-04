Kerry in China Letzte Hoffnung Klimaschutz

Der US-Klimaschutzbeauftragte Kerry reist heute nach China. Er will das Land dazu bringen, den Ausstoß schädlicher Klimagase noch schneller zu drosseln. Längst ist der Klimaschutz der einzige Bereich, in dem die beiden Supermächte noch zusammenarbeiten.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

John Kerry ist der erste hochrangige Vertreter der neuen US-Regierung, der seit Amtsantritt von Präsident Joe Biden nach China reist. Kerry will nach Angaben des US-Außenministeriums erreichen, dass die Volksrepublik den Ausstoß von CO2 noch stärker reduziert, als bisher angekündigt. China ist der weltweit größte Emittent von Kohlenstoffdioxid. Die beiden größten Faktoren sind dabei die Kohlekraftwerke und die Schwerindustrie.

SWR Logo Steffen Wurzel ARD-Studio Shanghai

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vergangenes Jahr versprochen, sein Land bis 2060 CO2-Neutral zu machen. Landesweit wird zwar stark in erneuerbare Energien investiert. Gleichzeitig aber lässt die kommunistische Führung massiv neue Kohlekraftwerke bauen.

Symbolisch und inhaltlich bedeutsamer Besuch

Der Besuch des US-Klimabeauftragten John Kerry in Shanghai ist nicht nur inhaltlich bedeutsam, sondern auch symbolisch wichtig. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind so schlecht wie noch nie seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1979. US-Diplomaten sagen, dass der Klimaschutz der einzige Bereich ist, bei dem sich die beiden Supermächte noch etwas zu sagen haben.

John Kerry wird sich in Shanghai unter anderem mit Xie Zhenhua treffen, dem neuen Klimaschutz-Beauftragten der Staats- und Parteiführung. Dass das Treffen nicht in Beijing, sondern in Shanghai stattfindet, ist der Corona-Krise geschuldet. Chinas Führung empfängt schon seit Monaten keine ausländischen Delegationen mehr in der Hauptstadt, offensichtlich aus Angst , dass Covid-19-Fälle eingeschleppt werden könnten.

Chinas Außenminister Wang Yi hat seinen russischen Kollegen Sergeij Lawrow vor Kurzem im südchinesischen Guangxi empfangen. Die Außenminister aus Malaysia, Singapur und Indonesien traf er im Landesteil Fujian. Das Ausgangsland der Covid-19-Pandemie ist nach offiziellen Zahlen seit Monaten so gut wie coronafrei.