Ein Monat vor der Fußball-WM Viel Spaß - den Rest bitte ausblenden

In einem Monat beginnt die Fußball-WM in Katar. Bislang gab es zum Gastgeberland unzählige Negativmeldungen - von den Arbeitsbedingungen bis zur prekären Menschenrechtslage. Die FIFA beteuert: "Katar hat bezaubernd geliefert."

Von Anna Osius, ARD-Studio Kairo

Der Andrang war groß bei der FIFA-Pressekonferenz in Katar einen Monat vor Beginn der wohl umstrittensten Fußball-WM aller Zeiten.

Die FIFA präsentierte sich wie immer selbstbewusst: "Wir haben immer gesagt, dass es in Katar die beste WM aller Zeiten geben wird", jubelte Chef Gianni Infantino in seiner Video-Ansprache. "Und wenn man sich im Land heute umschaut: Alles ist fertig. Katar hat bezaubernd geliefert!" Der Chef des Fußball-Weltverbands beteuerte: "Jeder ist bei der WM willkommen, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Nationalität."

Katar gibt sich weltoffen und tolerant - nur eine Fassade, sagen Kritiker. Die Liste der Vorwürfe gegen das WM-Gastgeberland ist immer noch lang: Menschenrechtsverletzungen, die Lage der Gastarbeiter auf den WM-Baustellen, keine freie Meinungsäußerung, Homosexualität verboten, die Nähe zu Islamisten.

"Es gibt massive Menschenrechtsverletzungen!", sagt Khalid Ibrahim vom Gulf Center for Human Rights in Beirut dazu. "Gastarbeiter dürfen keine Gewerkschaften gründen, das ist eigentlich ein Grundrecht. Und wir haben einen Bericht veröffentlicht über junge Mädchen, die als Haushaltshilfen in Privathaushalten arbeiten und überhaupt keine Rechte haben."

Bauarbeiter in Katar waren durch das Kefala-System lange so gut wie rechtlos - nun wurde es zumindest auf dem Papier abgeschafft. Bild: dpa

Freie Meinungsäußerung unerwünscht

Und das trotz aller Verbesserungen für die Gastarbeiter in den vergangenen Jahren: So wurde in Katar unter Begleitung der Internationalen Arbeitsorganisation beispielsweise ein Mindestlohn eingeführt und das sogenannte Kefala-System abgeschafft - zumindest auf dem Papier. In dem System waren Gastarbeiter jahrelang quasi Leibeigene ihres Arbeitsgebers gewesen.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass es jedoch oft an der Umsetzung der Reformen hapere und daher ausländische Arbeiter immer noch in ihren Grundrechten beschnitten würden. Erst vor wenigen Wochen demonstrierten Dutzende Gastarbeiter in Katar, weil sie teilweise bis zu sieben Monate lang keinen Lohn erhalten hatten. Die Demonstration wurde von Sicherheitskräften aufgelöst, die Gastarbeiter verhaftet und teilweise ausgewiesen. Freie Meinungsäußerung: in Katar nicht erwünscht.

Im vergangenen Jahr gab es eine Demonstration in Katar, weil die Menschen politische Beteiligung forderten, nachdem der Emir ein neues Wahlgesetz erlassen hatte. Die Protestaktion wurde aufgelöst, die Anführer verhaftet, in diesem Jahr wurden zwei beteiligte Anwälte zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem sie friedlich in den Straßen von Doha demonstriert hatten.

Kritik, die man in Katar nicht hören möchte. Auf die Frage während der Pressekonferenz, wie man mit der Kritik aus dem Westen umgehen sollte, sagt WM-Betriebsdirektor Colin Smith lediglich: "Wir fordern, dass die Menschen die kulturellen Gegebenheiten von Katar respektieren - wie in jedem anderen Land. Verschiedene Länder haben eben verschiedene kulturelle Normen. Wir als FIFA sagen: Jeder kann hier eine WM erleben, wie es sie nur einmal im Leben gibt."

Fast alle Tickets schon verkauft

Es soll um den Spaß gehen, den Rest bitte ausblenden - die gewünschte Botschaft wird klar. 95 Prozent der Eintrittskarten sollen bereits verkauft sein. Alles sei organisiert, um das Großevent starten zu lassen: Die Stadien fertig, die Hotels voll belegt, Unterkünfte werden im Internet zu horrenden Preisen gehandelt.

Katar legt deshalb nach: "Wir haben rund zwei Millionen Übernachtungen bereits verkauft und jetzt weitere 30.000 Zimmer in das Portal für die Last-Minute-Tickets eingestellt", sagt Yasir al-Jamal, Generaldirektor des katarischen Organisationskomitees.

Alkoholausschank auf dem Fanfest

Der Alkoholausschrank in dem muslimischen Land wurde auch geregelt: Alkoholhaltige Getränke werden unter anderem abends auf dem Fanfest in Doha ausgeschenkt. Stark betrunkene Fans sollen in eigene Bereiche zur Ausnüchterung gebracht werden, erklärte ein Turnier-Geschäftsführer - ein Ort, an dem sie niemanden schaden könnten, hieß es.

Ein ganz besonderes Hilfsangebot zur WM kam übrigens aus Russland, dem Gastgeberland der vorherigen Weltmeisterschaft, das von der Qualifikation an dieser WM wegen des Angriffs auf die Ukraine ausgeschlossen wurde. Bei einem Treffen mit dem Emir von Katar erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, er würde sich sehr freuen, Katar bei der WM mit Tipps zur Seite zu stehen. Putin sagte, er wünsche Katar viel Erfolg bei der WM. Und der Emir Tamim bin Hamad al-Thani, der gute Beziehungen zu den USA und zu Russland unterhält, bedankte sich herzlich bei "russischen Freunden".