Nach WM-Kritik von Faeser Katar bestellt deutschen Botschafter ein Stand: 28.10.2022 17:20 Uhr

Die kritischen Worte von Innenministerin Faeser zur Menschenrechtslage in Katar haben Folgen: Das Außenministerium des Landes bestellte den deutschen Botschafter ein - und überreichte ihm eine Protestnote.

Katars Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt und ihm eine Protestnote zu den Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser über die Fußball-WM 2022 in seinem Land übergeben. Das Auswärtige Amt äußerte sich bislang nicht dazu.

Faeser hatte in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender die Menschenrechtslage in Katar kritisiert. Faeser hatte etwa gesagt: "Es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird."

WM ab dem 20. November

Ab dem 20. November findet in dem Golf-Staat die Weltmeisterschaft statt, die sowohl wegen des Termins Ende des Jahres als auch wegen Menschenrechtsvorwürfen gegen das Land umstritten ist. Frauen und Männer sind in dem Land etwa nicht gleichberechtigt. Schätzungen zufolge sollen beim Bau der WM-Stadien außerdem bis zu 6.500 Gastarbeiter zu Tode gekommen sein. Katar weist dies zurück und spricht von weniger als 50 Unfalltoten.

Scholz hatte von Fortschritten gesprochen

Kanzler Olaf Scholz hatte bei seinem Besuch in Katar von Fortschritten bei der Behandlungen der Beschäftigten gesprochen, auch wenn die Zustände in Katar nicht den deutschen entsprächen.