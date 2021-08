Evakuierungsmission in Afghanistan Bundeswehr fliegt 172 weitere Menschen aus

Die Bundeswehr setzt ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan fort: 172 weitere Menschen konnten aus Kabul ausgeflogen werden. In der Nacht sind auch auf der US-Militärbasis Ramstein die ersten Maschinen gelandet.

Die Bundeswehr hat in der Nacht mit einem weiteren Flug ihre Evakuierungsmission in Afghanistan fortgesetzt. Demnach konnten "172 schutzbedürftige Personen" an Bord einer Militärmaschine des Typs A400M aus Kabul ausgeflogen werden, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit.

Die Maschine sei kurz nach 23 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in Taschkent in Usbekistan gelandet. Damit konnten nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa bislang 1800 Menschen mithilfe der Bundeswehr aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden, nachdem die Taliban die Macht in dem Land übernommen haben. Dabei handelt es sich um Bundesbürger, afghanische Ortskräfte sowie Menschen aus insgesamt 36 weiteren Ländern.

Bundesländer nehmen Ortskräfte auf

Hunderte der Menschen, die aus Kabul ausgeflogen werden konnten, sind bereits in Deutschland angekommen. So landeten am Freitag zwei Lufthansa-Maschinen am Frankfurter Flughafen - an Bord waren nach Angaben der Fluggesellschaft 379 Passagiere.

Nun läuft die Verteilung der afghanischen Ortskräfte auf die Bundesländer. So nahm Niedersachsen bereits 190 Menschen auf, auch in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft sind die ersten afghanischen Ortskräfte und deren Familien aufgenommen worden.

Entwicklungsminister Müller für Ausweitung der Evakuierungsmission

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller plädiert dafür, den laufenden Rettungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan noch auszuweiten. Allein in der Entwicklungszusammenarbeit hätten nach Kriterien der Bundesregierung "potenziell 1800 Ortskräfte und deren Familien Anspruch auf Ausreise", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nach bisherigen Regelungen haben afghanische Ortskräfte, deren Ehepartner und minderjährige Kinder Anspruch auf die Ausreise nach Deutschland. Volljährige Kinder sind bisher ausgenommen. Müller betonte, dass es "im Einzelfall" aber "inhuman" sei, Familien zu trennen. Daher müssten die Vorschriften geändert werden.

Des Weiteren drängte Müller auf deutlich stärkere finanzielle Anstrengungen Deutschlands. Die angekündigten 100 Millionen Euro für humanitäre Flüchtlingshilfe seien "entschieden zu wenig". Vor allem um Nachbarländer Afghanistans bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen zu unterstützen, sprach sich Müller für eine internationale Sofortinitiative der G7- und G20-Staaten aus. So müssten mehr als fünf Milliarden Euro zur Unterstützung von UN-Hilfsorganisationen gesammelt werden. Daran solle sich Deutschland mit 500 Millionen Euro beteiligen.

Baerbock wirft Maas "riesengroßes Versagen" vor

Die Bundestagsfraktion der Linkspartei forderte, auch Familienangehörige von bereits in Deutschland lebenden afghanischen Staatsbürgern in die Evakuierungsmission der Bundeswehr aufzunehmen. Ulla Jelpke, Innenpolitikerin der Linkspartei, kritisierte in dem Zusammenhang die aus ihrer Sicht bisher schleppende Vergabe von Visa für die Ausreise nach Deutschland. "Die bisherige Visumsbearbeitung beim Familiennachzug nach Deutschland war unzumutbar träge: Über einjährige Wartezeiten, nur um einen Visumsantrag stellen zu können, sind schlicht inakzeptabel“, kritisierte Jelpke ebenfalls gegenüber der Funke Mediengruppe. "Durch diese bürokratische Abwehrhaltung sind jetzt viele Menschen, die eigentlich längst bei ihren Familienangehörigen in Deutschland sein sollen, in Afghanistan in akuter Gefahr."

Auch Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, drängte darauf, afghanische Ortskräfte und deren Familien schnellstmöglich aus Afghanistan auszufliegen. Gleiches forderte sie zudem für Menschen, die sich in Afghanistan für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben. Bundesaußenminister Heiko Maas warf sie "ein riesengroßes Versagen" vor. Seit Monaten sei klar gewesen, dass afghanische Ortskräfte Schutz bräuchten. "Experten haben deutlich vor den Gefahren gewarnt. Die Bundeswehr hat davor gewarnt. Diese Bundesregierung aber hat sich entschieden, außenpolitisch abzutauchen", kritisierte Baerbock in der "Süddeutschen Zeitung".

Erste US-Flüge in Ramstein gelandet

Den mit Abstand größten Teil an Schutzsuchenden konnte in den vergangenen Tagen die USA aus Kabul in Sicherheit bringen. Nach Angaben des Pentagons wurden seit vergangenem Samstag mindestens 7000 Menschen ausgeflogen. Wie viele Schutzsuchende die USA insgesamt in Sicherheit bringen müssen, ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums unklar. US-Präsident Biden sprach von etwa 50.000 bis 65.000 Helfern einschließlich ihrer Familien.

Die US-Rettungsflüge aus Afghanistan sollen hauptsächlich über die Basis im rheinland-pfälzischen Ramstein abgewickelt werden. Am Freitagabend landeten hier zwei C-17-Flugzeuge mit 300 Menschen an Bord, hieß es von der Militärbasis. Sie seien vorübergehend in einer Unterkunft untergebracht worden, die in einem Flugzeughangar eingerichtet wurde.

Ramstein nahe Kaiserslautern gilt als einer der wichtigsten militärischen Transport- und Frachtflughäfen der US-Streitkräfte in Europa. In der Air Base sollen nach US-Staatsangehörige und Ortskräfte aus Afghanistan auf ihren Weiterflug in die USA vorbereitet werden.

Auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, bestätigte, dass die ersten Flüge in Ramstein angekommen seien. Er gehe davon aus, dass es in den kommenden Tagen weitere Standorte weltweit geben werde, an die Menschen aus Afghanistan vorübergehend gebracht werden könnten.

USA danken für Zusammenarbeit

US-Außenminister Anthony Blinken dankte den Staaten, darunter auch Deutschland, die beim Evakuierungseinsatz in Afghanistan mit den USA zusammenarbeiten würden: "Wir wissen diese Unterstützung sehr zu schätzen und sind stolz darauf, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam das afghanische Volk zu unterstützen." Neben der Bundesrepublik wandte sich Blinken mit diesen Worten unter anderem auch an Dänemark, Italien, Großbritannien, Katar, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Usbekistan. Auch Länder wie Albanien, Mexiko, Chile und Polen hätten großzügige Angebote für die Umsiedlung gefährdeter Afghanen gemacht.

NATO appelliert an Taliban

Auch die NATO will ihre Bemühungen bei den Evakuierungen verstärken. Gleichzeitig forderte das Militärbündnis die Taliban auf, die laufenden Aktionen nicht zu behindern. "Wir erwarten von den Taliban, dass sie allen ausländischen Staatsangehörigen und Afghanen, die das Land verlassen wollen, die sichere Ausreise ermöglichen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einer Sondersitzung der Außenminister der NATO-Staaten.

Zwei Deutsche in Kabul verletzt

Maßgeblich dafür ist aber die Sicherheit in Kabul und am Airport der Stadt. Dort ist die Lage jedoch weiter angespannt. So wurden zwei Deutsche verletzt. Ein Mann wurde leicht verletzt, bestätigte das Auswärtige Amt. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass ein anderer Deutscher auf dem Weg zum Flughafen angeschossen wurde. Es handele sich dabei um einen Zivilisten, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Bei dem Mann bestehe keine Lebensgefahr.

Bald sollen zwei Hubschrauber die Evakuierungsaktion der Bundeswehr unterstützen. Wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte, wurden die Helikopter bereits zum Transport nach Afghanistan verladen. Sie sollten dort schnellstmöglich zum Einsatz kommen. Denkbar sei unter anderem die Rettung einzelner Menschen aus "Gefahrenlagen" oder deren Abholung von abgelegenen Orten. Die Helikopter sollten insgesamt für ein "erweitertes Handlungsspektrum" der Bundeswehr vor Ort sorgen.