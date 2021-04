Hongkong Jimmy Lai zu einem Jahr Haft verurteilt

Wegen der Beteiligung an Protesten gegen die chinesische Regierung muss der bekannte Hongkonger Medienunternehmer Lai für ein Jahr ins Gefängnis. Neben Lai wurden acht weitere Aktivisten zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt.

Neun führende Vertreter der Demokratiebewegung in Hongkong zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen eine der größten Demonstrationen in Hongkong mit organisiert haben, an der sich im August 2019 schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen beteiligt hatten.

Unter anderem muss der Medienunternehmer und Gründer der prodemokratischen Boulevardzeitung "Apple Daily", Jimmy Lai, für zwölf Monate ins Gefängnis, wie das zuständige Gericht mitteilte. Der 73-Jährige war Anfang Dezember festgenommen worden.

Der 82-jährige Martin Lee, Gründer der Demokratischen Partei Hongkongs, wurde zu elf Monaten Gefängnis verurteilt, seine Strafe wurde aber wegen seines hohen Alters zur Bewährung ausgesetzt. Die Angeklagten waren Anfang April schuldig gesprochen worden, im August 2019 eine illegalen Protestmarsch organisiert und angeführt zu haben. Jetzt wurde das Strafmaß verkündet.

Der ehemalige Abgeordnete Lee Cheuk Yan wurde zu zwölf Monaten Haft verurteilt, seine früheren Kollegen Leung Kwok Hung und Cyd Ho zu 18 beziehungsweise acht Monaten. Die zwölfmonatigen Haftstrafen für die beiden Anwälte Albert Ho und Margaret Ng wurden ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt.

Verstöße gegen "Sicherheitsgesetz"

Lai werden außerdem Verstöße gegen das nationale "Sicherheitsgesetz" zur Last gelegt, das die chinesische Regierung Hongkong im Sommer aufgezwungen hatte. Unter anderem muss er sich wegen des Vorwurfs der Verschwörung mit ausländischen Kräften bald wieder vor Gericht verantworten.

Das "Sicherheitsgesetz" ist der bislang stärkste Eingriff in die Autonomierechte Hongkongs und stellt unter Strafe, was von Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch angesehen wird. Das Gesetz war als Folge der pro-demokratischen Massenproteste von 2019 beschlossen worden - und international auf scharfe Kritik gestoßen.