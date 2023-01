Anschlag in Jerusalem "Israel wird entschlossen reagieren" Stand: 28.01.2023 09:23 Uhr

Nach dem Angriff in Jerusalem mit sieben Toten hat Israels Regierungschef Netanyahu "sofortige Gegenmaßnahmen" angekündigt. Am Abend soll das Sicherheitskabinett beraten. Palästinenser reagierten teils mit Freudenfeiern auf die Attacke.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat nach dem Anschlag nahe einer Synagoge in Jerusalem "sofortige Gegenmaßnahmen" angekündigt. Dafür solle noch am Samstagabend das Sicherheitskabinett zusammenkommen und über Konsequenzen beraten, wie der Regierungschef im israelischen Fernsehen ankündigte.

Bei dem Attentat hatte am Freitagabend ein Mann im östlichen Stadtteil Neve Jaakov das Feuer auf Besucher des Abendgebets eröffnet, als diese die Synagoge verließen. Sieben Menschen wurden bei dem Angriff getötet, drei weitere verletzt. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, sollen sich die Verletzten laut Angaben aus dem Krankenhaus in einem stabilen Zustand befinden.

Bei dem mutmaßlichen Attentäter soll es sich um einen 21 Jahre alten Palästinenser handeln, der in Ost-Jerusalem wohnte. Wie ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet, soll es sich um ein Mitglied der Hamas aus dem Flüchtlingslager Shuafat handeln, das nördlich von Jerusalem liegt. Der Tatverdächtige wurde auf der Flucht vom Anschlagsort von Sicherheitskräften erschossen.

Netanyahu warnt vor Selbstjustiz

Netanyahu hatte noch am Freitagabend gemeinsam mit seinem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, die Siedlung Neve Jaakov besucht. Anschließend betonte der Premier: "Wir werden entschlossen und ruhig handeln." Gleichzeitig rief er die Bevölkerung auf, "das Recht nicht in eigene Hände zu nehmen". Das sei Aufgabe der Polizei und der Armee.

Auch Israels Verteidigungsminister Joav Galant kündigte an, die Regierung werde "entschlossen und energisch gegen den Terror handeln und jeden beteiligten an dem Anschlag erreichen." Nach Bekanntwerden des Angriffs brach Galant eine private Reise in die USA ab, um nach Jerusalem zurückzukehren.

"Angriff auf die zivilisierte Welt"

International bekundeten Politiker und Staatschefs ihre Anteilnahme nach dem Anschlag und sicherten Israel Unterstützung zu. US-Präsident Joe Biden sprach nach einem Telefonat mit Netanyahu von einem "Angriff auf die zivilisierte Welt". Die USA würden "felsenfest" an der Seite Israels stehen. Zuvor hatte sich bereits US-Außenminister Antony Blinken auf Twitter schockiert über die Tat gezeigt. "Unsere Gedanken sind nach der Terrorattacke in Jerusalem bei den Menschen in Israel", schrieb er.

Auch der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, verurteilte den Angriff per Tweet. Der Anschlag sei ein "übler Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag".

Eine ähnliche Reaktion kam aus dem französischen Außenministerium, welches in einer Mitteilung von einer "besonders verabscheuungswürdigen" Tat "zur Zeit des Gebets und am Tag des internationalen Gedenkens an die Opfer des Holocausts" sprach. Ebenso betonte UN-Generalsekretär António Guterres, es sei "besonders abscheulich, dass dieser Angriff auf eine religiöse Stätte und am internationalen Holocaust-Gedenktag stattfand". Der britische Außenminister James Cleverly sagte der israelischen Regierung umfassenden Beistand zu.

Freudenfeiern im Gazastreifen und Westjordanland

An mehreren Orten im Gazastreifen und im Westjordanland reagierte die Bevölkerung mit Freudenfeiern auf den Anschlag. In Ramallah im Westjordanland etwa versammelte sich eine große Menschenmenge und schwenkte palästinensische Flaggen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im Gazastreifen wurden der Nachrichtenagentur AP zufolge teils Süßigkeiten verteilt, um die Tat zu feiern.

Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas bekannte sich zu dem Anschlag. Es handele sich um einen "Vergeltungsschlag für den Überfall der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Dschenin". Am Donnerstag waren in Dschenin im nördlichen Westjordanland neun Palästinenser bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden, darunter eine ältere Frau. Mehrere der Getöteten sollen der militanten Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad" angehört haben.

Infolge der tödlichen Razzia kam es im Westjordanland teils zu gewaltsamen Ausschreitungen. In der Nacht zu Freitag wurden aus dem Gazastreifen zwei Raketen abgefeuert, die jedoch mithilfe des israelischen Raketenabwehrsystems "Iron Dome" abgefangen werden konnten. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen.