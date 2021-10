Avatar schabernack 31.10.2021 • 18:11 Uhr

Nun haben LDP + Komeito …

wenigstens keine 2/3 Mehrheit mehr im Unterhaus. Nimmt endlich mal die Debatte um Änderung des Verfassungsartikels 9: "The Army" ein Ende. Komeito wollte das sowieso nicht, und ganz ohne Koalitionspartner kommt auch die LDP trotz > 50% der Sitze nicht aus. Parteiaussteiger, Parteiwechsel, Parteineugründungen sind in Japan so regelmäßig ständig wie Sommer und Winter. 289 der 465 Abgeordneten sind ja direkt gewählt im Wahlkreis. Denen kann kaum was geschehen mit sicherem Sitz. Die abgelaufene Legislaturperiode war erst die zweite seit 1947, die tatsächlich 4 Jahre durchhielt ohne vorgezogene Neuwahlen (die erste war 1976). Die nun beginnende hält so gut wie sicher keine 4 Jahre durch. Viel zu viel Durcheinander im Parteiensystem in Japan. Wegen Corona, wegen Wirtschaft, wegen Energiepolitik, wegen noch viel mehr. Gefällt mir nicht das Wahlergebnis, auch wenn es das schlechteste der LDP seit nach Fukushima 2011 ist. Die LDP als Volkspartei der fast 30% Japaner im Alter von ≥ 65 Jahren.