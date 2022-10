Flug über japanisches Gebiet Nordkoreas Raketentest - "eine Eskalation" Stand: 04.10.2022 20:25 Uhr

Die UN werten Nordkoreas Raketenabschuss Richtung Japanisches Meer als "eindeutige Eskalation". US-Präsident Biden sprach von einer "Gefahr für das japanische Volk". Der UN-Sicherheitsrat könnte bereits am Mittwoch zusammentreten.

UN-Generalsekretär António Guterres hat den erneuten Raketentest Nordkoreas verurteilt. "Dies ist eindeutig eine Eskalation, etwas, das der Generalsekretär verurteilt", sagte Sprecher Stephane Dujarric in New York. Eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei nötig. Die Einheit des UN-Sicherheitsrates in dieser Frage sei "extrem wichtig".

Treffen für Mittwoch in Vorbereitung

Pjöngjang hatte eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen ist.

Als Reaktion streben die USA eine baldige Sitzung des UN-Sicherheitsrates an. Die Beantragung eines Treffens des mächtigsten UN-Gremiums für diesen Mittwoch stehe bevor, hieß es von Diplomaten. Da der Mittwoch wegen des jüdischen Jom-Kippur-Festes bei den UN eigentlich als beweglicher Feiertag eingestuft wird, blieb es zunächst unklar, ob der Rat mit seinen 15 Mitgliedern tatsächlich an diesem Tag beraten kann.

Auch die USA verurteilten Nordkoreas jüngsten Raketentest aufs Schärfste. Japans Regierungschef Fumio Kishida und Biden hätten den Test in einem Telefonat als "eine Gefahr für das japanische Volk" bezeichnet, teilte das Weiße Haus mit. Es handele sich um "eine Destabilisierung der Region und ein klaren Verstoß gegen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen".

Biden und Kishida haben dem Weißen Haus zufolge vereinbart, "ihre unmittelbare und längerfristige Reaktion" weiterhin sowohl bilateral, als auch mit Südkorea und der internationalen Gemeinschaft eng koordinieren zu wollen.

Südkoreas Präsident Yun Suk-Yol sagte, eine solche "rücksichtslose nukleare Provokation wird von unserem Militär sowie von unseren Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft mit Entschlossenheit beantwortet werden". Die USA und Südkorea reagierten aber nicht nur mit verbaler Kritik auf den Raketenabschuss, sondern auch mit einer gemeinsamen Militärübung über dem Gelben Meer, einem sogenannten Randmeer des Pazifiks, das von China und der koreanischen Halbinsel umrandet wird.

Raketentests an mehreren Tagen

Japan hatte nach dem Abschuss der Rakete heute Morgen die Bewohner im Nordosten des Landes kurzzeitig in Alarmbereitschaft versetzt. Am Samstag hatte Nordkorea bereits zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet.