Japan Explosion bei Auftritt von Premier Kishida Stand: 15.04.2023 08:07 Uhr

Während eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Kishida soll eine Rauchbombe gezündet worden sein. Verletzt wurde laut Medienberichten niemand. Ein Mann sei noch vor Ort festgenommen worden.

Während eines Besuchs von Fumio Kishida in der Präfektur Wakayama ist es übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einer Rede des Premierministers zu einer Explosion gekommen.

Verletzt worden sei durch den Vorfall niemand, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Kishida sei in Sicherheit gebracht worden. In der Präfektur Wakayama stehen demnächst Kommunalwahlen an. Kishida war in die Hafenstadt Saikazaki gereist, um den dortigen Kandidaten der Liberaldemokratischen Partei mit einer Rede zu unterstützen.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, kam es zu der Explosion, kurz bevor Kishida zu seiner Rede angesetzt hatte. Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge handelte es sich um eine Rauchbombe, die in Richtung des Regierungschefs geworfen wurde.

Polizisten drücken einen Mann zu Boden, der im Verdacht steht, die Rauchbombe geworfen zu haben. Bild: dpa

Medien berichten über Festnahme

Offiziell wurde der Vorfall bislang nicht bestätigt, auch von der örtlichen Polizei gibt es keine öffentliche Stellungsnahme. In Medien hieß es weiter, noch vor Ort sei ein Mann von der Polizei überwältigt und festgenommen worden.

Im vergangenen Juli hatte ein Attentat auf den früheren Regierungschef Japans, Shinzo Abe, Entsetzen ausgelöst. Auf ihn war während eines Wahlkampfauftritts geschossen worden. Kurz darauf starb Abe im Krankenhaus infolge der schweren Verletzungen.