Japans Ex-Regierungschef Shinzo Abe stirbt nach Attentat Stand: 08.07.2022 11:08 Uhr

Der frühere japanische Regierungschef Abe ist nach Angaben des japanischen Senders NHK tot. Der 67-Jährigen war bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Der frühere japanische Regierungschef ist infolge der Verletzungen, die er bei einem Anschlag erlitten hatte, gestorben. Das berichtete der japanische Nachrichtensender NHK. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.

Auf den 67-Jährigen war das Feuer eröffnet worden, während er gegen 11.30 Uhr Ortszeit in Nara eine Wahlkampfrede gehalten hatte. Der mutmaßliche Schütze hatte von hinten auf den früheren Regierungschef geschossen. Er soll ihn mindestens zweimal getroffen haben - einmal am Hals und in der Brust.

Bereits nach dem Attentat hatten Medien berichtet, Abe sei bewusstlos gewesen und habe nicht mehr geatmet. Offenbar hatte er einen Herzstillstand erlitten.

Täter gehörte früher wohl Militär an

Der mutmaßliche Schütze wurde Regierungsangaben zufolge festgenommen. Bei ihm soll es laut ARD-Korrespondent Ulrich Mendgen um einen 41 Jahre alten Mann handeln, der vor Jahren Mitglied der japanischen Streitkräfte gewesen sei. Das sei ein Hinweis darauf, dass sich der Verdächtige im Umgang mit Waffen ausgekannt habe, so Mendgen weiter. Um welche Art von Waffe es sich handele, sei noch unklar. Im japanischen Fernsehen werde ein "mit Klebeband umwickelter Gegenstand" gezeigt. Die Waffe könne also manipuliert oder gar selbst gebaut gewesen sein.

Das mögliche Motiv des Schützen sei noch recht unklar, sagte Mendgen weiter. Bei seiner Festnahme habe er angeben, er sei "unzufrieden" mit Abe gewesen und habe ihn "gezielt töten wollen".

Als Regierungschef am längsten im Amt

Abe hatte Japan vom Dezember 2012 bis September 2020 regiert. Unter ihm war Japan deutlich nach rechts gerückt.

Abe gehörte zu den entschiedenen Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Im Artikel 9 der Verfassung verzichtet Japan "für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten".