Kämpfe im Gazastreifen Mitarbeiter melden Angriff auf Klinik Stand: 13.04.2025 09:27 Uhr

Israels Armee hat bei Luftangriffen in Gaza-Stadt offenbar erneut ein Krankenhaus getroffen. Zuvor hatte die Regierung bekannt gegeben, den Einsatz im Gazastreifen auszuweiten. Die UN warnten vor einer Vertreibung der Bevölkerung.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist palästinensischen Angaben zufolge ein Krankenhaus getroffen und teilweise zerstört worden. Die israelische Luftwaffe habe nach Mitternacht ein Gebäude des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt angegriffen, erklärte die Zivilschutzbehörde. Krankenhausmitarbeiter berichten laut der Nachrichtenagentur Reuters von zwei israelischen Raketen, die Teile der Gebäude zerstört haben. Über mögliche Opfer gibt es bisher keine Angaben. Die israelische Armee teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass sie den Vorfall untersuche.

Der Luftangriff erfolgte "nur wenige Minuten nach der Warnung der Armee, das Gebäude zu evakuieren, in dem sich Patienten, Verletzte und ihre Begleiter befanden", erklärte der Zivilschutz weiter. Bei dem Angriff seien das Operationsgebäude und die Station für die Sauerstofferzeugung für die Intensivstationen zerstört worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel sind Krankenhäuser im Gazastreifen wiederholt Ziel von Angriffen geworden. Die israelische Armee beschuldigt die Hamas, in Tunneln unter den Krankenhäusern Kommandozentralen eingerichtet zu haben.

Rafah vollständig umzingelt

Vor den neuen Angriffen hatte Israel die Einnahme der zwischen den Städten Rafah und Chan Yunis gelegenen sogenannten Morag-Korridor bekannt gegeben und erklärt, es werde die Angriffe im Gazastreifen ausweiten. Die Regierung will nach eigener Darstellung eine größere Pufferzone entlang seiner Grenze schaffen.

Die Stadt Rafah ist nach Angaben eines Sprechers nun vollständig vom Militär eingeschlossen. Mit der Eroberung des sogenannten Morag-Korridors sind die Städte Rafah und Chan Yunis im Süden voneinander getrennt. Zusammen mit dem weiter nördlich gelegenen Netzarim-Korridor entsteht so faktisch eine Dreiteilung des Gazastreifens.

UN warnen vor Vertreibung

Nach UN-Angaben werden dadurch Hunderttausende Palästinenser in ein immer kleineres Gebiet an der Mittelmeerküste zurückgedrängt, wo sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten.

Eine vorübergehende Evakuierung von Zivilisten in bestimmten Gebieten könne zwar unter strengen Bedingungen legal sein. "Art und Umfang der Evakuierungsbefehle geben jedoch Anlass zu der ernsthaften Besorgnis, dass Israel beabsichtigt, die Zivilbevölkerung dauerhaft aus diesen Gebieten zu vertreiben, um eine sogenannte Pufferzone zu schaffen", sagte die Sprecherin des Büros, Ravina Shamdasani, am Freitag in Genf. Eine Zwangsvertreibung verstoße gegen die Genfer Konventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung unter einer Besatzungsmacht. Das sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Das Militär hatte Mitte März seinen Einsatz im Gazastreifen wieder aufgenommen und seine massiven Luftangriffe auf Ziele der Hamas fortgesetzt. Die Regierung will größere Gebiete des Gazastreifens dauerhaft unter ihre Kontrolle bringen. Seither wurden nach Schätzung des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA fast 400.000 Menschen innerhalb des abgeriegelten Gazastreifens vertrieben. Insgesamt leben in dem dicht besiedelten Gebiet am Mittelmeer etwa zwei Millionen Menschen.