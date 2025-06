Naher Osten Israels Luftwaffe greift Ziele im Libanon an Stand: 06.06.2025 02:14 Uhr

Seitdem ein Waffenruheabkommen im November 2024 den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beendete, gibt es im Libanon immer wieder Angriffe der israelischen Luftwaffe. Diese bombardierte nun erneut Ziele im Nachbarland.

Die israelische Luftwaffe hat mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut sowie im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Dies teilte Israels Militär mit. Nach Angaben der Armee handelt es sich bei den Zielen um "unterirdische Hisbollah-Einrichtungen", die von der Miliz zur Herstellung und Lagerung von Drohnen genutzt werden.

Die Angriffe erfolgten am Vorabend des Opferfestes Eid al-Adha, eines der wichtigsten religiösen Feste für Muslime weltweit. Zuvor hatte ein Armeesprecher in arabischer Sprache die Bewohner der als Dahija bekannten Vororte von Beirut aufgerufen, mehrere Gebäude zu verlassen. In einer Grafik war zu sehen, dass die Luftwaffe acht Gebäude an vier Standorten angreifen werde. Kurz nach dem Evakuierungsaufruf waren Autoschlangen zu sehen, die die Vororte südlich von Beirut verließen.

Israel: Hisbollah arbeitet an "Tausenden von Drohnen"

Israels Militär teilte vor den Angriffen mit, die Hisbollah arbeite "unter der Leitung und mit finanzieller Unterstützung iranischer Terrorfunktionäre an der Herstellung von Tausenden von Drohnen". Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Libanons Präsident Joseph Aoun verurteilte Israels Angriffe.

Es war das erste Mal seit über einem Monat, dass Israel Ziele am Rand von Beirut bombardierte, und das vierte Mal, seit ein von den USA vermitteltes Waffenruheabkommen im November den jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beendete.

Israel verübt seitdem fast täglich Angriffe im Süd- und Ostlibanon, die nach libanesischer Auffassung einen Verstoß gegen das Abkommen darstellen. Israelische Regierungsvertreter sagen, die Angriffe sollten eine Neuformierung der Hisbollah nach dem Krieg verhindern, der sie einen Großteil ihrer Führungsspitze und ihres Arsenals kostete.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah hatte Israel seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen im Oktober 2023 mehr als ein Jahr lang mit Raketen beschossen. Sie wollte damit nach eigenen Angaben die Hamas im Gazastreifen unterstützen.