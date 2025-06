Huthi-Miliz als Ziel Israel greift Hafen im Jemen an Stand: 10.06.2025 09:14 Uhr

Die israelische Armee geht im Jemen gegen Stellungen der Huthi-Miliz vor. Dabei greift offenbar erstmals die Marine ein. Ziel des Angriffs ist der Hafen von Hodeida.

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs vor 20 Monaten hat die israelische Marine im Jemen angegriffen. "Raketenschiffe der israelische Armee haben terroristische Ziele der Huthi-Miliz im Hafen von Hodeida angegriffen", hieß es im Onlinedienst X. Ziel der Attacke seien Einrichtungen der Huthi-Miliz am Hafen Hodeida gewesen, teilte die israelische Armee mit. "Die Angriffe wurden infolge der Aggression des Huthi-Terrorregimes gegen den Staat Israel ausgeführt", hieß es in der Mitteilung. Die Huthi hätten Israel mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen angegriffen.

Ziel der Angriffe in Hodeida sei es, "den Einsatz des Hafens für militärische Zwecke zu stoppen". Der Hafen sei innerhalb des vergangenen Jahres mehrfach von der israelischen Luftwaffe angegriffen worden und werde dennoch weiterhin für Terrorziele genutzt. Dazu gehörten Waffenlieferungen der Huthi, die damit "die zivile Infrastruktur zynisch missbrauchen", hieß es weiter. Ob bei der Militäroperation Menschen zu Schaden kamen, ist noch nicht bekannt.

Bevölkerung wurde vorgewarnt

Im Vorfeld des Angriffs hatte die israelische Armee die Bewohner der drei jemenitischen Hafenstädte Hodeida, Ras Issa und Al-Salif aufgerufen, die Häfen zu verlassen. Ein Armeesprecher veröffentlichte einen entsprechenden Appell in mehreren Onlinediensten. Darin hieß es, "wegen der Nutzung der Häfen durch das terroristische Huthi-Regime für seine terroristischen Aktivitäten" rufe die Armee dazu auf, die Hafenregionen "umgehend zu räumen und sich zu ihrem Schutz zu entfernen".

Immer wieder Angriffe der Huthi auf Israel

Zuvor hatten israelische Medien berichtet, eine aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuerte Rakete sei auf dem Weg niedergegangen. Es gab keinen Raketenalarm in Israel. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen die Huthi Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an. Die meisten Geschosse werden von der israelischen Luftabwehr zerstört. Jedoch war Anfang Mai auf dem Gelände des Ben-Gurion-Flughafens aber eine Rakete in der Nähe eines Terminalgebäudes eingeschlagen.

Israels Luftwaffe reagiert auf die Attacken regelmäßig mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen. Die Huthis kontrollieren einen Großteil des Landes, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Die Huthi gehören neben der Hisbollah im Libanon und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten "Achse des Widerstands".