Eskalation in Nahost Israel fliegt weitere Angriffe auf den Iran Stand: 14.06.2025 21:27 Uhr

Israel setzt seine Angriffe auf Ziele im Iran fort. Man besitze mittlerweile die Lufthoheit, so ein Militärsprecher. Premier Netanjahu droht mit einer weiteren Intensivierung der Attacken - Teheran kündigt im Gegenzug "zerstörerische Angriffe" an.

Israel setzt seine Angriffe auf Ziele im Iran fort. In der iranischen Hauptstadt Teheran soll laut ARD-Informationen Luftalarm ausgelöst worden sein.

Nach Angaben aus dem Iran hat Israel unter anderem große Öl- und Gasfelder des Landes angegriffen. Betroffen sei das für den Iran wirtschaftlich bedeutsame Feld South Pars im Persischen Golf, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Das Gasfeld im Persischen Golf zählt zu den größten Erdgasvorkommen weltweit.

Auch der wichtige Hafen Bandar Kangan in der Provinz Buschehr sei angegriffen worden, berichteten iranische Medien. In Buschehr befindet sich auch das einzige noch in Betrieb befindliche Atomkraftwerk des Landes. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.

Zuvor hatten iranische Medien von weiteren israelischen Angriffen auf das Land berichtet. Aufnahmen eines Ablegers des Staatsfernsehens zeigten einen Brand nach einem Angriff auf Zagros Khodro, ein ehemaliges Automobilwerk im Westen des Landes.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete zudem von einem Angriff in der Nähe von Abadan im Südwesten des Landes. Weitere Angriffe wurden aus Kermanschah nahe der Grenze zum Irak gemeldet.

Israel führt seit Freitagfrüh einen Großangriff auf iranische Atomanlagen, führende Militärs und Atomwissenschaftler sowie Verteidigungsstellungen und Städte. Der Iran wertet die Luftattacken als Kriegserklärung und hat seinerseits Hunderte Raketen und Drohnen in Richtung Israel abgeschossen. Israel begründete den Angriff auf den Iran damit, das Land daran hindern zu wollen, eine Atombombe zu bauen.

Israel hat offenbar Lufthoheit über den Iran

Die andauernden israelischen Angriffe sind anscheinend auch möglich, da Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben mittlerweile die Lufthoheit über den Iran hat. Die Streitkräfte könnten weitgehend ungehindert zu Einsätzen im Iran bis in die Hauptstadt Teheran fliegen. "Wir haben die Luftüberlegenheit vom Westen des Iran bis nach Teheran erlangt", teilte Militärsprecher Effie Defrin mit. Dies sei möglich, weil Israel erfolgreich die iranische Luftabwehr angegriffen habe.

Israels Luftwaffe habe sich darauf seit Jahren vorbereitet. "Teheran ist nicht länger immun", sagte Defrin weiter. Irans "Hauptstadt und ihr Terrornetzwerk" seien nun israelischen Angriffen ausgesetzt.

Netanjahu droht mit noch stärkeren Angriffen

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat derweil weitere und noch stärkere Angriffe auf den Iran angekündigt. "In naher Zukunft werden Sie Flugzeuge der israelischen Luftwaffe über Teheran sehen - wir werden jeden Standort und jedes Ziel des Ajatollah-Regimes angreifen", sagte er in einer Videoansprache. Die bisherigen Angriffe seien nichts im Vergleich zu denen der kommenden Tage, drohte er.

Verteidigungsminister Israel Katz drohte dem Iran mit schweren Konsequenzen, sollte das Land weiter zivile Gebiete in Israel angreifen. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, "wird Teheran brennen", sagte er laut einer Erklärung. Die Einwohner der iranischen Hauptstadt würden teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten.

Iran kündigt "schwere und zerstörerische" Angriffe an

Auch der Iran sprach wiederholt Drohungen aus. Das iranische Staatsfernsehen kündigte an, dass "schwere und zerstörerische" Angriffe des Iran auf Israel in der Nacht auf Sonntag zu erwarten seien, da das israelische Militär weiterhin mehrere Ziele im Iran angreife.

Zudem müssten Länder, die sich an der Abwehr iranischer Angriffe beteiligten, selbst mit Attacken rechnen. Als mögliche Ziele werden regionale Militärstützpunkte mit Israel verbündeter Staaten sowie Schiffe im Persischen Golf und Roten Meer genannt.

Auf beiden Seiten Tote und Verletzte

Seit dem Beginn der israelischen Großoffensive sind im Iran nach Regierungsangaben mindestens 800 Menschen verletzt worden. So viele seien in Krankenhäusern behandelt worden, teilte ein Beauftragter des Gesundheitsministeriums mit. 230 dieser Patienten seien schon wieder entlassen worden.

Seit Beginn der Eskalation hat es auf beiden Seiten Tote und Verletzte gegeben. Es gab mindestens drei Tote und etwa 70 Verletzte in Israel. Irans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani hatte von fast 100 Toten in seinem Land gesprochen. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete zudem von einem Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Teheran. Berichte über Verletzte in dem Zusammenhang gibt es bisher nicht.

Angriffe auf iranische Atomanlagen

Israel hatte bei seinen Angriffen auch verstärkt iranische Atomanlagen in den Fokus genommen. Entwarnung gab die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) in Bezug auf die Atomanlage in Isfahan. Dort seien bislang keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt worden, berichtete die IAEA auf der Plattform X.

Die IAEA bleibe in engem Kontakt mit den iranischen Behörden, hieß es. Israel hatte die Anlage am Freitag mehrfach angegriffen. In Isfahan wird unter anderem Uran-Erz für die Anreicherung vorbereitet. Auch die Uran-Anreicherungsanlage Natans war am Freitag getroffen worden. Das bestätigte IAEA-Chef Rafael Grossi. Auch dort seien die Strahlungswerte aber nicht erhöht.

Atomgespräche zwischen Iran und USA abgesagt

Inzwischen ist die für Sonntag angesetzte Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm abgesagt worden. Das teilte Omans Außenminister und Vermittler Badr al-Busaidi mit. Er erklärte, die geplanten Gespräche in Omans Hauptstadt Maskat über Teherans rasch fortschreitendes Atomprogramm würden nach den israelischen Angriffen auf die Islamische Republik "vorerst nicht stattfinden".

Zuvor hatte bereits ein Sprecher des iranischen Außenministeriums die Gespräche als "sinnlos" bezeichnet. "Man kann nicht behaupten, verhandeln zu wollen, und gleichzeitig die Arbeit aufteilen, indem man dem zionistischen Regime (Israel) erlaubt, das iranische Territorium anzugreifen."