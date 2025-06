Eskalation in Nahost Israel kündigt weitere Angriffe an - Iran droht Stand: 14.06.2025 12:56 Uhr

Nach iranischen Angriffen mit Verletzten und Toten droht Israel mit harter Vergeltung - und will Teheran erneut unter Beschuss nehmen. An den getroffenen Atomanlagen im Iran gibt es laut IAEA keine erhöhte Strahlung.

Israel hat dem Iran mit schweren Konsequenzen gedroht, sollte das Land weiter zivile Gebiete angreifen. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, "wird Teheran brennen", sagte Verteidigungsminister Israel Katz laut einer Erklärung. Die Einwohner der iranischen Hauptstadt würden teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten.

Israel kündigte zudem auch weitere Angriffe an. Der Armee zufolge sollen die Angriffe auf Teheran wieder aufgenommen werden. "Der Weg in den Iran ist geebnet worden", hieß es von der Armee.

Auch der Iran sprach wiederholt Drohungen aus - zuletzt auch gegen Verbündete Israels. Der Iran habe Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten offiziell über weitere Angriffe gegen Israel informiert, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Länder, die sich an der Abwehr iranischer Angriffe beteiligten, müssten demnach selbst mit Attacken rechnen.

Als mögliche Ziele werden regionale Militärstützpunkte verbündeter Staaten sowie Schiffe im Persischen Golf und Roten Meer genannt.

Tote und Verletzte in Israel

Seit der ersten Angriffswelle Israels in der Nacht auf Freitag greifen sich beide Länder wiederholt gegenseitig an. In der Nacht gab es erneut Explosionen in Jerusalem und Tel Aviv. Das israelische Militär rief die Menschen auf, Schutzräume aufzusuchen und dort zu bleiben.

Bei dem Angriff auf Tel Aviv gab es Krankenhausangaben zufolge mindestens eine Tote. Nach Angaben von Rettungsdiensten wurden mindestens 34 Menschen verletzt, darunter eine Frau, die unter Trümmern eingeklemmt war und schwere Verletzungen erlitt.

In der Großstadt Rischon LeZion südlich von Tel Aviv schlug eine Rakete in der Nähe von Wohnhäusern ein. Zwei Menschen wurden getötet und 19 verletzt, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Nach Angaben der Feuerwehr wurden vier Häuser schwer beschädigt.

Angriffe auf iranische Atomanlagen

Israel hatte bei seinen Angriffen auch verstärkt iranische Atomanlagen in den Fokus genommen. Entwarnung gab die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Bezug auf die Atomanlage in Isfahan. Dort seien bislang keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt worden, berichtete die IAEA auf der Plattform X. Die IAEA bleibe in engem Kontakt zu den iranischen Behörden, hieß es. Israel hatte die Anlage gestern mehrfach angegriffen. In Isfahan wird unter anderem Uran-Erz für die Anreicherung vorbereitet.

Auch die Uran-Anreicherungsanlage Natans war am Freitag getroffen worden. Das bestätigte der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), Rafael Grossi. Auch dort seien die Strahlungswerte aber nicht erhöht.

Israel begründete den Angriff auf Israel damit, das Land daran hindern zu wollen, eine Atombombe zu bauen. Teheran hat die Anschuldigungen in der Vergangenheit immer wieder von sich gewiesen und behauptet, das Atomprogramm des Landes solle nur friedlichen Zwecken dienen.