Eskalation in Nahost Explosionen in Teheran - Raketenangriffe in Israel Stand: 15.06.2025 18:48 Uhr

Den dritten Tag in Folge überziehen sich Israel und der Iran mit schweren Angriffen. Auf beiden Seiten steigt die Zahl der Opfer. Israels Premier Netanjahu spricht weitere Drohungen aus - und auch US-Präsident Trump meldet sich in scharfer Form zu Wort.

Israel und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Dabei gab es zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten.

In Israel wurde am Sonntag fast landesweit Raketenalarm ausgelöst, im Zentrum von Tel Aviv waren dumpfe Explosionen zu hören. Südlich von Tel Aviv, in Bat Jam, wurden Wohnhäuser und mehrstöckige Gebäude getroffen, mindestens 13 Menschen starben, darunter auch Kinder. Viele Menschen wurden bei den Angriffen verletzt.

Rettungsteams durchsuchten mit Spürhunden und schweren Baggern die Trümmer zerstörter Wohngebäude nach Überlebenden. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge gelten zudem 35 Menschen als vermisst.

Die Nachrichtenagentur dpa berichtete von landesweit mindestens 370 Verletzten. Die genauen Opferzahlen sind derzeit nicht bekannt. Israelischen Angaben zufolge durchbrachen 22 der 270 vom Iran in den vergangenen zwei Nächten abgefeuerten ballistischen Raketen den israelischen Abwehrschirm.

Iran meldet mehrere Explosionen und Tote in Teheran

Zeitgleich sind schwere Angriffe auf Teheran gemeldet worden. Laut dem staatlichen Rundfunk hat es Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad mitten in der Metropole gegeben. Im Norden Teherans sollen sich nach Augenzeugenberichten mehrere Explosionen ereignet haben, die Wasserversorgung soll in einigen Stadtteilen ausgefallen sein.

Der Iran meldete seit Freitag mindestens 138 Todesopfer durch israelische Angriffe. Am Samstag seien 60 Menschen getötet worden, als eine Rakete ein 14-stöckiges Wohnhaus in Teheran zum Einsturz brachte. Auch hier seien Kinder unter den Opfer gewesen.

Laut Informationen, die der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger vorliegen, kommt es in Teheran ständig zu neuen Einschlägen und Explosionen. In der Stadt herrsche eine große Panik, viele Menschen versuchten, die Millionenmetropole zu verlassen.

Netanjahu: Iran wird hohen Preis zahlen

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sagte bei einem Besuch im von iranischen Raketen getroffenen Bat Jam: "Der Iran wird einen hohen Preis für die Ermordung von Zivilisten, Frauen und Kindern zahlen."

Ein israelischer Militärvertreter erklärte, Israel habe über Nacht 80 Ziele angegriffen, darunter das Hauptquartier des iranischen Verteidigungsministeriums und Nuklearanlagen. Zu den Zielen am Samstagabend gehörten zwei Treibstoffanlagen mit "doppeltem Verwendungszweck". Israel habe noch eine lange Liste von Zielen im Iran, sagte der Militär.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor weitere Angriffe der Armee im Iran angekündigt. Nach einem Evakuierungsaufruf des Militärs an Menschen in der Nähe von Rüstungsfabriken im Iran sagte Katz: "Das Militär wird die Ziele angreifen und die iranische Schlange in Teheran und sonst wo von nuklearen Fähigkeiten und Waffensystemen enthäuten."

Der iranische Präsident Massud Peseschkian warnte indes, die Reaktionen seines Landes würden "entschiedener und härter" ausfallen, sollten Israels feindliche Handlungen andauern.

Bei einem Besuch in der von Raketen getroffenen israelischen Stadt Bat Jam drohte Israels Premier Netanjahu erneut dem Iran.

Trump warnt vor Angriff auf US-Militär

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump die israelische Offensive gelobt und iranische Vorwürfe einer US-Beteiligung bestritten. Er warnte Teheran davor, seine Vergeltungsmaßnahmen auf US-Einrichtungen auszuweiten. "Wenn wir in irgendeiner Weise vom Iran angegriffen werden, wird die volle Stärke und Macht der US-Streitkräfte auf euch niedergehen, in einem Ausmaß, das nie zuvor gesehen wurde."

Trump fügte aber hinzu: "Wir können leicht ein Abkommen zwischen dem Iran und Israel erreichen und diesen blutigen Konflikt beenden."

Bundeskanzler Friedrich Merz stellte sich auf die Seite Israels. "Der Fortschritt des Irans auf dem Weg zur Atomwaffe hat dazu geführt, dass Israel am Freitag militärische Ziele im Iran angegriffen hat", sagte Merz vor seiner Abreise zum G7-Gipfel in Kanada.

Für ihn sei klar, dass der Iran keine Nuklearwaffen besitzen dürfe. Dies wäre eine existenzielle Bedrohung Israels, des Nahen Ostens und der internationalen Staatengemeinschaft insgesamt. Wie andere Staaten auch forderte Merz die Wiederaufnahme der Diplomatie.

Iran beschuldigt Israel, Atomgespräche zu sabotieren

Vor der jüngsten Eskalation hatten die USA mit dem Iran verhandelt, um eine Zusage zur drastischen Einschränkung seines Atomprogramms zu erhalten. Eine für Sonntag geplante weitere Runde dieser Gespräche war vom Vermittler Oman abgesagt worden. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi beschuldigte Israel außerdem, diese Gespräche sabotieren zu wollen.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hatte am Donnerstag erklärt, der Iran verstoße gegen seine Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag. Israel, das den Vertrag nicht unterzeichnet hat und dem der Besitz von Atomwaffen nachgesagt wird, will verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Die Regierung in Teheran hat immer wieder betont, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zielen.

Energiepreise steigen

Die Sorge vor möglichen Störungen der Ölexporte aus der Region hatte die Ölpreise am Freitag bereits um neun Prozent steigen lassen. Israel hatte bei seinen ersten Angriffen die iranische Öl- und Gasindustrie verschont. Am Samstag gab es offenbar aber auch einen Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur.

Dabei wurde nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim die Produktion im Gasfeld South Pars teilweise ausgesetzt. Das in der südlichen Provinz Buschehr gelegene Gasfeld ist das größte der Welt, aus ihm stammt das meiste im Iran produzierte Gas.

Fluggesellschaft El Al stoppt Buchungen bis Ende Juni

Der Flugverkehr in Israel wurde vorerst ausgesetzt, der Betrieb auf dem größten Flughafen Ben Gurion eingestellt. Die israelische Fluggesellschaft El Al kündigte an, bis voraussichtlich zum Monatsende keine Buchungen für Flüge nach und aus Israel anzunehmen. Die Regelung solle so lange in Kraft bleiben, bis sich die Sicherheitslage gebessert habe.

Die Airline will eigenen Angaben zufolge aber mögliche Rückholflüge vorbereiten - für israelische Staatsbürger, die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückkehren wollen sowie für ausländische Bürger, für die derzeit eine Ausreise aus Israel nicht möglich ist. Buchungen für diese Flüge sollen über eine spezielle Webseite möglich sein, sobald es eine Genehmigung für die Wiederaufnahme des Flugbetriebs gibt.