faq Militäreinsatz gegen den Iran Was über Israels Angriff bekannt ist Stand: 13.06.2025 13:06 Uhr

Es war ein Angriff mit Ansage und kam doch überraschend: Israel hat Ziele im Iran angegriffen. Was über den Militärschlag und seine Hintergründe bekannt ist.

Welche Ziele hat Israel angegriffen?

Kurz vor Tagesanbruch meldeten iranische Medien mehrere Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Inzwischen ist klar: Das israelische Militär hat in der Nacht etliche Ziele im Iran angegriffen - das israelische Militär selbst nennt die Zahl von mehr als 100 Zielen. Mehr als 200 Militärflugzeuge seien im Einsatz gewesen. Außerdem wurden nach Medienberichten auch verdeckte Sabotageakte im Land ausgeführt.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und das Militär gaben weiter an, der Angriff habe sich gegen das iranische Atomprogramm sowie gegen die militärische Einrichtungen Irans und gegen seine Raketenproduktion gerichtet. Dutzende Radarsysteme und Startanlagen für Flugabwehrraketen im Westen des Landes seien zerstört worden, gab das israelische Militär bekannt.

Neben Zielen in Teheran seien die Uran-Anreicherungsanlage Natans getroffen worden, teilten der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, und iranische Medien mit.

Im Zuge der Operation "Rising Lion" (zu deutsch: Sich erhebender Löwe) wurde auch das Hauptquartier des Oberkommandos der mächtigen Revolutionsgarden angegriffen. Dabei wurde nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim mehrere ranghohe Militärs getötet. Des weiteren meldete Tasnim den Tod von sechs Atomwissenschaftlern.

Sonderkommandos des israelischen Geheimdienstes Mossad sollen Sicherheitskreisen zufolge den Luftangriff auf den Iran mit mehreren verdeckten Einsätzen tief im Landesinneren der Islamischen Republik vorbereitet haben. Dabei seien unter anderem Präzisionswaffen gegen die iranische Luftabwehr in Stellung gebracht worden, heißt es laut der Nachrichtenagentur Reuters in den israelischen Sicherheitskreisen. Auch sei dabei eine Startposition für Angriffsdrohnen in der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran eingerichtet worden.

Was ist über einige der getöteten Militärs und Wissenschaftler bekannt?

Hossein Salami war Oberbefehlshaber der iranischen Elitetruppe der Revolutionsgarde (IRGC). Der iranische Oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, ernannte den 1960 geborenen Salami 2019 zum Chef der IRGC. Für die überaus mächtige, in anderen Ländern und auch in der iranischen Wirtschaft einflussreiche Revolutionsgarde dürfte Salamis Tod eine erheblicher Verlust sein.

Generalmajor Mohammad Bagheri, ein ehemaliger IRGC-Kommandeur, war ab 2016 Stabschef der iranischen Streitkräfte. Er wurde 1960 geboren und trat während des Iran-Irak-Krieges 1980 bis 1988 den Garden bei.

Generalmajor Gholamali Raschid leitete das Hauptquartier der IRGC in Chatam al-Anbia. Zuvor war er stellvertretender Stabschef der iranischen Streitkräfte und kämpfte in den 1980er Jahren im Irak-Krieg.

Der Atomwissenschaftler Fereydoun Abbasi-Davani war von 2011 bis 2013 Vorsitzender der iranischen Atomenergieorganisation. Der Hardliner war von 2020 bis 2024 Abgeordneter des Parlamentes.

Auch Mohammad Mehdi Tehranchi war Atomwissenschaftler. Er leitete die Islamische Asad-Universität in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Wie begründet Israel sein Handeln?

Netanjahu erklärte am Morgen, der Angriff sei erfolgt, "um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen". Netanjahu sprach damit das iranische Atomprogramm an, in dem Israel eine existenzielle Bedrohung seines Landes sieht. Die Regierung in Jerusalem wirft dem Iran vor, auf den Besitz von Atombomben hinzuarbeiten. Der Iran bestreitet das und spricht von einem rein zivilen Charakter des Programms.

Das israelische Militär meldete am Morgen, die Islamische Republik habe sich bei ihrem Atomprogramm einer unumkehrbaren Schwelle genähert. In den vergangenen Monaten hätten "die gesammelten Geheimdienstinformationen Beweise dafür geliefert, dass sich das iranische Regime dem Punkt ohne Wiederkehr nähert". Irans Bemühungen seien so weit gediehen, dass es der Führung in Teheran möglich geworden sei, "Uran auf militärisches Niveau anzureichern, wodurch das Regime in der Lage wäre, innerhalb kurzer Zeit eine Atomwaffe zu erhalten".

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach deshalb heute von einem "Präventivschlag" gegen den Iran.

Warum erfolgte der Angriff jetzt?

Nach Angaben der Times of Israel wurde der Angriff auf den Iran jahrelang vorbereitet. Ein Vertreter des Sicherheitsapparates habe berichtet, Armee und der Geheimdienst Mossad hätten dazu eng zusammengearbeitet. Teil der Vorbereitung sei gewesen, im Iran eine Art Stützpunkt für Drohnen zu errichten und Präzisionswaffen in das Land zu schmuggeln.

Israel hat seit vielen Jahren immer wieder erklärt, es werde nicht zulassen, dass Iran in den Besitz von Atomwaffen gerät. Seit 2023 haben sich aber die militärischen Kräfteverhältnisse im Nahen Osten massiv verändert, was Israel diesen Angriff zweifellos erleichtert hat.

Seit dem Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel gehen die israelischen Streitkräften massiv gegen die Hamas und weitere Verbündete des Iran vor. Im Libanon wurde die schiitische Hisbollah-Miliz durch Luftangriffe und die Tötung ihrer Führung so sehr geschwächt, dass sie derzeit kaum in der Lage ist, den Iran militärisch zu unterstützen.

Der Iran selbst wurde im vergangenen Jahr mehrmals von den israelischen Streitkräften attackiert. Schon damals, im vergangenen April und Oktober, wurden Anlagen zur Herstellung von Raketen, Boden-Luft-Raketenstellungen sowie weitere iranische Luftabwehrsysteme angegriffen. Nach Einschätzung von Experten war Irans Luftabwehr danach weitgehend ausgeschaltet. Seine Fähigkeit, Israel mit einer großen Zahl von Raketen anzugreifen und damit das israelische Luftabwehrsystem zu überfordern, sei deutlich eingeschränkt worden.

Ob Israel nun vor allem einen entscheidenden Fortschritt in Irans Atombemühungen befürchtete oder einen Fortschritt bei den aktuellen Atomverhandlungen zwischen den USA und Iran, steht für den Moment dahin. Ohne Zweifel sah das israelische Militär aber eine günstige Gelegenheit gekommen, die iranischen Streitkräfte und Irans Bemühungen um eine Atomwaffe abermals erheblich zu schwächen.

Wie reagiert der Iran?

Der Iran sprach von einer Kriegserklärung. Der Oberste Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, verurteilte den Angriff und kündigte Vergeltung an. Chamenei erklärte laut Staatsmedien, Israel habe ein Verbrechen gegen den Iran begangen und seine "abscheuliche Natur" gezeigt. Es werde deswegen eine harte Strafe erhalten. "Mit diesem Angriff hat das zionistische Regime sich selbst ein bitteres Schicksal bereitet, auf das es sich definitiv gefasst machen kann".

Die iranische Regierung leitet aus dem israelischen Angriff eine weitere Rechtfertigung für das Atomprogramm ab. Er zeige, warum die Führung in Teheran auf die Anreicherung von Uran, die Atomtechnologie insgesamt und das Raketenprogramm bestehe, erklärt die Regierung.

In einer ersten Reaktion griff der Iran Israels seinerseits mit Drohnen an. Das israelische Militär teilte mit, es seien bereits mehr als 100 Drohnen abgefangen worden. Auch die jordanische Nachrichtenagentur teilte mit, es seien am Morgen am Morgen eine Reihe von Drohnen und Raketen abgefangen worden, die in seinen Luftraum eingedrungen waren.

Wegen der Entfernung zwischen beiden Ländern rechneten Militärexperten am Morgen damit, dass weitere Angriffversuche Israel im Laufe des Tages erreichen könnten. Ein israelischer Militärsprecher sagte, "uns stehen ein paar harte Stunden bevor". Allerdings hoben die israelischen Behörden am Vormittag die Anweisung für seine Bürger auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.

Wie schwer wurde das Atomprogramm getroffen?

Das lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. Das iranische Staatsfernsehen sagte, Natans sei mehrfach getroffen worden. Die Ermittlungen zum Ausmaß der Schäden dauerten noch an.

IAEA-Chef Grossi nannte die Lage aber "zutiefst besorgniserregend". Bislang gibt es aber offiziell keinen Hinweis auf erhöhte Strahlenwerte. In Natans sei keinerlei radioaktive oder chemische Kontamination nach außen gedrungen, hieß es in einer Erklärung der iranischen Atomenergieorganisation. Auch die IAEA hatte unter Berufung auf den Iran berichtet, dass die Strahlungswerte dort nicht erhöht seien.

In Natans im Zentraliran wird unter anderem Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent produziert. Dieses Material ist nach Angaben der IAEA beinahe waffentauglich, denn es könnte mit relativ wenig Aufwand auf ein Niveau von 90 Prozent gebracht werden, das für Atomwaffen nötig ist.

Angriffe auf andere Atomanlagen wie etwa das AKW Buschehr, die Anreicherungsanlage Fordow, das Nuklaerzentrum Isfahan oder den Forschungsreaktor Chondab, sind derzeit nicht bekannt.

Was bedeutet das für die Verhandlungen zwischen den USA und Iran?

Auch das lässt sich im Moment noch schwer abschätzen. Am Sonntag sollte im Oman die sechste Verhandlungsrunde stattfinden - ob es dabei bleibt, ist unklar. Allerdings sind die Angriffe den Gesprächen wohl kaum förderlich. Ob es die Kompromissbereitschaft des Iran erhöht oder schmälert, ist eine der Fragen, die sich nun stellen. Auch ist vorerst unklar, was die Angriffe für die USA bedeuten und über ihren Einfluss auf Israel sowie über ihre Position als Makler aussagen.

Zuletzt waren die Gespräche wegen erheblicher Meinungsunterschiede ins Stocken geraten. Die USA fordern einen vollständigen Stopp der Urananreicherung, was Teheran als rote Linie betrachtet.

Waren die USA an dem Angriff beteiligt?

US-Außenminister Marco Rubio betonte, die USA seien nicht am Angriff Israels auf den Iran beteiligt gewesen. Es handele sich um eine unilaterale Aktion, also um einen Alleingang Israels.

Der US-Sender Fox News berichtete, US-Präsident Donald Trump sei vorab von Israels Militärschlag gegen den Iran informiert gewesen. Trump habe dem Sender gesagt, dass er gewusst habe, dass Israel den Iran angreifen würde, bevor dies geschehen sei.Trump habe zugleich betont, dass er dennoch hoffe, "dass wir an den Verhandlungstisch zurückkehren können". Auf seiner Plattform Truth Social forderte Trump die Führung in Teheran zu einem "Deal" auf - "bevor es zu spät ist".

Dass es schon Mitte der Woche Hinweise aus eine bevorstehenden Angriff gab, lesen Beobachter aus einer vorherigen Äußerung Trumps. Am Mittwoch hatte Trump erklärt, die USA würden ihr Personal in der Region reduzieren. Unter anderem wurde bekannt, dass Washington aus Sicherheitsgründen die Zahl der Mitarbeiter in seiner Botschaft im Irak reduziere. Berichten zufolge wurde auch Personal aus Kuwait und Bahrein abgezogen, erklärte Trump und fügte hinzu, Teheran dürfe "keine Atomwaffe haben, ganz einfach", das werden man nicht zulassen.

Kurz vor dem Angriff unterstrich Trump auf Truth Social seinen Wunsch nach einer "diplomatischen Lösung der iranischen Nuklearfrage" - woraus man möglicherweise einen erheblichen Dissens mit Netanjahu herauslesen kann.

US-Medien berichten seit einiger Zeit, dass Trump und Netanjahu, die sich ansonsten politisch nahestehen, in Sachen Iran deutlich unterschiedlicher Meinung seien. Im April berichtete die New York Times. Trump habe Netanjahu die Unterstützung für einen Angriff auf den Iran verweigert. Führende Vertreter seiner Regierung hätten Sicherheitsbedenken geäußert und einen größeren Konflikt befürchtet.

US-Medien sehen in dem Angriff nun eine außenpolitische Schlappe des Präsidenten. Auch dessen selbstgemachter Ruf als Deal-Maker, also als Verhandler, sei erheblich angeschlagen.