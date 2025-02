Übergabe durch die Hamas Wer sind die freigelassenen Geiseln? Stand: 08.02.2025 11:33 Uhr

Sie wurden aus einem Kibbuz verschleppt - oder vom Supernova-Musikfestival entführt. 16 Monate lang waren sie Geiseln der Terrormiliz Hamas. Was ist über die drei nun freigelassenen Israelis bekannt?

Im Zuge des Abkommens über eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Terrormiliz Hamas drei weitere Geiseln freigelassen. Es handelt sich um die drei Männer Eli Scharabi, Or Levy und Ohad Ben Ami.

Ohad Ben Ami

Ohad Ben Ami wurde beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz Beeri nahe der Grenze des Gazastreifens verschleppt. Auch die Frau des heute 56-Jährigen, Ras Ben Ami, war von der Hamas entführt worden. Sie kam bereits im November 2023 während einer damals geltenden Feuerpause frei. Sowohl Ben Ami als auch seine Frau besitzen neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Das Ehepaar hat zwei Töchter, die in den Kibbuzen Beeri und Nahal Oz leben. Beide hatten den Angriff der Hamas überlebt, ohne entführt zu werden. Eine der Töchter veröffentlichte nach der Ankündigung, dass ihr Vater freikommen soll, im Internet ein Video. "Endlich wird mein Herz wieder eins", schrieb sie dazu, wie die Zeitung Times of Israel berichtete.

Ohad Ben Ami wurde gemeinsam mit seiner Frau entführt. Er besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Or Levy

Levy ist heute 34 Jahre alt. Am Tag des Überfalls der Hamas hatte er mit seiner Frau Einav das Supernova-Musikfestival besucht, das in der Nähe des Kibbuz Reim im Süden Israels stattfand. Das Paar kannte sich bereits seit Schulzeiten. Den gemeinsamen Sohn hatte es in der Obhut seiner Großeltern gelassen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, versuchten Levy und seine Frau in einem Unterstand aus Beton vor den Kämpfern der Hamas Schutz zu suchen. Diese Unterstände waren als Schutz vor Raketenangriffen errichtet worden. Die Hamas sollen in die engen Unterstände gefeuert und auch Handgranaten hineingeworfen haben. Levys Frau wurde erschossen, Levy selbst entführt.

Or Levy verlor bei dem Terrorangriff auf das Supernova-Musikfestival seine Frau.

Eli Scharabi

Scharabi, 52 Jahre alt, wurde ebenfalls wie Ben Ami aus dem Kibbuz Beeri entführt. Dort lebte er zusammen mit seiner aus Großbritannien stammenden Frau Lianne und den beiden Töchtern Noija und Yahel. Beim Überfall sollen Terroristen der Hamas die Ehefrau und die Töchter im Teenageralter in einen Schutzraum eingeschlossen und diesen angezündet haben. Alle drei kamen ums Leben.

Scharabi selbst wurde zusammen mit seinem nebenan wohnenden Bruder Jossi gefangen genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Gut drei Monate später bestätigten die israelischen Behörden, dass auch der Bruder getötet worden und seine Leiche im Gazastreifen sei.