Hadera in Israel Zwei Tote bei bewaffnetem Angriff Stand: 27.03.2022 22:03 Uhr

In Israel sind bei einem Angriff zweier bewaffneter Männer zwei Menschen getötet worden. Die Polizei erschoss die beiden Täter und sprach von einer terroristischen Tat. Der Vorfall überschattet ein historisches Außenministertreffen.

Zwei bewaffnete Männer haben in der israelischen Stadt Hadera zwei Menschen erschossen und mindestens vier weitere verletzt, bevor sie von Polizisten getötet wurden. Das teilten die israelische Polizei und Rettungskräfte mit. Der Rettungsdienst Mada bestätigte den Tod von einem Mann und einer Frau, zwei der vier verletzten Personen seien schwer verwundet.

Behörden sprechen von "Terrorismus"

Polizei und Rettungsdienst sprachen von einem "terroristischen Angriff". "Zwei Terroristen haben das Feuer auf Polizisten eröffnet, wodurch zwei Passanten getötet wurden", teilte die Polizei mit. Spezialkräfte hätten die beiden Angreifer getötet. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett begab sich zum Tatort.

Aufzeichnungen von Sicherheitskameras schienen zu zeigen, wie zwei Männer um sich schossen, bis sie von Polizeikugeln getroffen wurden. Derartige Vorfälle kommen in Israel und den Autonomiegebieten häufig vor. Vor Tagen erst tötete ein arabischer Messerangreifer vier Menschen in Südisrael.

Angriff überschattet historisches Treffen

Der heutige Angriff erfolgte vor dem Hintergrund eines wichtigen Außenministertreffens in Israel, das die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten zementieren soll. Auf Einladung des israelischen Außenministers Jair Lapid nehmen an dem bis Montag dauernden Treffen US-Außenminister Antony Blinken sowie die Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos in Israel teil.