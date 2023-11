eilmeldung Gazastreifen Erste israelische Geiseln kommen frei Stand: 24.11.2023 16:34 Uhr

Im Gazastreifen ist eine erste Gruppe israelischer Geiseln freigekommen. 13 Frauen und Kinder wurden an das Rote Kreuz übergeben, berichten Medien. Zudem wurden zwölf verschleppte Thailänder freigelassen.

Im Gazastreifen ist israelischen Medien zufolge eine erste Gruppe Geiseln frei, die von der Hamas verschleppt worden waren. Die Menschen seien in einem Krankenhaus in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens an das Rote Kreuz übergeben worden. Die Geiseln seien nun unterwegs zum Rafah-Grenzübergang nach Ägypten. Danach sollten sie der israelischen Armee übergeben werden.

Die Terrororganisation Hamas bestätigte, dass die Israelis dem Roten Kreuz übergeben worden seien. Es handelt sich demnach um 13 Frauen und Kinder.

Nach israelischen Angaben sollen die Betroffenen nach ihrer Freilassung in Begleitung von israelischen Soldaten zum Luftwaffenstützpunkt Chazerim im Süden Israels kommen. Danach sollen sie demnach zu fünf verschiedenen Krankenhäusern geflogen oder gefahren werden, falls sie medizinisch behandelt werden müssen.

Auch Psychologen sind vor Ort, um die Freigelassenen auch seelsorgerisch zu betreuen. Viele von ihnen, gerade die Kinder und Kleinkinder, dürften nach sieben Wochen Geiselhaft traumatisiert sein.

Israelis werden in Krankenhäuser gebracht

Zudem seien zwölf entführte Thailänder freigekommen, erklärten ägyptische Behörden. "Die intensiven Bemühungen Ägyptens haben dazu geführt, dass auch zwölf thailändische Staatsbürger - zusätzlich zu den 13 israelischen Kindern und Frauen - freigelassen werden", teilte ein Beamter des ägyptischen Staatsinformationsdiensts mit.

Die thailändische Regierung bestätigte die Freilassung. Die Menschen würden in den kommenden Stunden von Beamten der Botschaft in Empfang genommen.

Viertägige Waffenruhe

Der Gefangenenaustausch findet im Rahmen einer viertägigen Waffenruhe im Gaza-Krieg statt, die am Morgen begann. Nach übereinstimmenden Berichten halten sich bislang beide Seiten - das israelische Militär und die Hamas - an die Vereinbarung. Auch die Hisbollah im nördlich gelegenen Libanon hat offenbar zugestimmt, den Beschuss von israelischem Staatsgebiet einzustellen.

Insgesamt sollen in dem Zeitraum 50 der insgesamt etwa 240 Geiseln freikommen, die bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober gefangen genommen wurden. Im Gegenzug soll Israel pro Geisel drei palästinensische Häftlinge freilassen. Zudem sollen Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelassen werden. Die Behörden dort rechnen mit Hunderten Lkw mit Nahrung, Medikamenten und Treibstoff.

39 palästinensische Häftlinge sollen freikommen

Eine palästinensische Aktivistengruppe präsentierte eine Liste mit 39 in Israel inhaftierten Palästinensern, die heute freigelassen werden sollen. Demnach sind unter den Gefangenen 24 Frauen sowie 15 Jungen im Teenageralter. Sie würden im israelischen Ofer-Gefängnis nahe Ramallah im Westjordanland dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben, hieß es.

Die palästinensischen Häftlinge sollen dann offenbar nahe ihrer Wohnorte im Westjordanland oder Ost-Jerusalem freikommen. Es wird damit gerechnet, dass dies sich bis in den Abend hinziehen könnte.