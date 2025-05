Sturm auf UN-Lagerhaus Tote bei Plünderungen im Gazastreifen Stand: 29.05.2025 01:07 Uhr

Bei der Erstürmung einen Lagerhauses des UN-Welternährungsprogramms im Gazastreifen sind nach Angaben eines Krankenhauses mindestens vier Menschen getötet worden. Bereits zuvor war ein Verteilzentrum gestürmt worden.

Bei einem tumultartigen Sturm auf ein großes Lagerhaus des UN-Welternährungsprogramms (WFP) im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben mehrere Tote gegeben.

Zwei Personen seien im dichten Gedränge tödlich erdrückt, zwei weitere durch Schüsse getötet worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Al-Aksa-Krankenhaus in Deir al-Balah. Nach Angaben des Roten Kreuzes erlitten mehrere Frauen und Kinder Schussverletzungen.

Das WFP bestätigte den Sturm auf ein Lagerhaus der Organisation im Zentrum des umkämpften Gazastreifens. "Horden hungriger Menschen" seien in das Lagerhaus eingedrungen, um an die "zur Verteilung bereitgestellten Lebensmittel zu gelangen", hieß es in einer bei X veröffentlichten Mitteilung.

Menschen stürmten und plünderten Lagerhaus

Die UN-Organisation meldete zunächst zwei Tote und viele Verletzte beim Vorfall. Augenzeugen berichteten, es sei vor allem am Haupttor des Lagerhauses zu großem Gedränge gekommen. Es gab zudem Berichte darüber, dass einige Menschen Teile der Metallwände einrissen, um sich Zugang zum Lager zu verschaffen. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie viele Menschen unter lautem Geschrei das Lagerhaus stürmen und plündern.

Angesichts einer monatelangen Blockade von Hilfsgütern durch Israel, die erst zuletzt etwas gelockert worden war, sind viele Menschen in dem Küstenstreifen in einer verzweifelten Lage.

Sturm auf Verteilzentrum von US-Stiftung

Erst am Dienstag hatte eine Menschenmenge ein Verteilzentrum von Hilfsgütern der US-Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) außerhalb von Rafah im Süden des Gazastreifens überrannt. Die Menge durchbrach Zäune; ein Journalist der Nachrichtenagentur AP hörte israelisches Panzer- und Gewehrfeuer und sah einen Militärhubschrauber, der Leuchtraketen abfeuerte.

Nach Angaben des von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurde ein Mensch durch Schüsse getötet. Den Vereinten Nationen zufolge gab es 47 Verletzte.