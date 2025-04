Weitere Einsätze im Gazastreifen Tote nach israelischem Angriff in Gaza-Stadt Stand: 09.04.2025 16:48 Uhr

Die israelische Armee greift weiter Ziele in Gaza-Stadt an. Dabei starben palästinensischen Angaben zufolge mindestens 23 Menschen. Auch in anderen Teilen des Gazastreifens setzte Israel seine Angriffe fort.

Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens 23 Menschen gestorben. Weitere 50 Palästinenser seien im Viertel Schedschaija verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen vor Ort. Den Angaben zufolge wurden Wohnhäuser getroffen. Rettungskräfte suchten derzeit unter den Trümmern nach Verschütteten.

Einsatz gegen hochrangigen Hamas-Vertreter

Das israelische Militär erklärte, es sei gegen einen hochrangigen Vertreter der militant-islamistischen Hamas vorgegangen. Dieser habe von Schedschaija aus Angriffe im nördlichen Gazastreifen geplant und ausgeführt. Um wen es sich genau handeln soll, teilte das Militär nicht mit.

Vor dem Angriff habe die Armee laut eigenen Angaben Maßnahmen getroffen, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Vergangene Woche hatte das Militär die Bevölkerung dort aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Zu Opfern bei dem Angriff äußerte sich das israelische Militär bisher nicht.

Weitere Angriffe im Gazastreifen

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa hatte es bereits am Morgen einen Drohnenangriff im Norden des Gazastreifens mit einem Toten und mehreren Verletzten gegeben. Die Agentur meldete zudem mehrere Tote bei weiteren israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen.

Israels Militär teilte mit, die Bodeneinsätze in dem Küstengebiet fortzusetzen, darunter auch in Schedschaija. Die Luftwaffe habe binnen 24 Stunden im gesamten Gazastreifen 45 Ziele von Terrororganisationen wie Mitglieder und Waffenlager angegriffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Wiederaufnahme der Kämpfe nach Feuerpause

Israel hatte nach einer zweimonatigen Feuerpause die Kämpfe gegen die Hamas am 18. März wieder aufgenommen. Die Regierung will die Offensive fortsetzen, bis alle 59 Geiseln, die noch von der Hamas festgehalten werden, an Israel übergeben sind.