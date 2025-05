Krieg in Nahost Neue Kritik an Israels Vorgehen Stand: 31.05.2025 14:58 Uhr

Israels Vorgehen in Gaza löst zunehmend auch in Deutschland Kritik aus. Kanzleramtschef Frei hinterfragte die israelische Kriegsstrategie, betonte aber das "besondere Verhältnis". Die Holocaust-Überlebende Knobloch wehrt sich gegen Kritik.

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat angesichts der Debatte über das Vorgehen Israels im Gazastreifen davor gewarnt, das deutsche Verhältnis zu Israel infrage zu stellen. "An der Verbundenheit zu Israel darf kein Zweifel bestehen", sagte Frei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Das besondere Verhältnis zu Israel steht über allen anderen Erwägungen."

Es sei aber "legitim", Zweifel an der israelischen Strategie anzumelden, fügte er hinzu. "Die Bevölkerung im Gazastreifen wird in einer Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen, dass man Zweifel haben kann, ob die Regeln des Völkerrechts noch eingehalten werden", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf fehlende Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln und blockierte Hilfslieferungen. Diese "Gesamtsituation" müsse man "auch unter Freunden offen ansprechen können". Es müsse klar sein, "dass in einem Rechtsstaat ebenso wie im Völkerrecht immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit" gelte.

Kanzleramtsminister Frei wirbt für einen offenen Dialog mit Israel.

Frei: Waffenlieferungen "grundsätzlich richtig"

Frei sieht Forderungen, alle Waffenlieferungen an Israel einzustellen, wie es andere Länder in Europa derzeit diskutieren, "äußerst skeptisch". "Wir stehen zu unserer besonderen Verantwortung für Israel. Israel steht in einem permanenten Existenzkampf gegen seine Nachbarn und hat ein legitimes Interesse, sich verteidigen zu können. Deswegen sind Lieferungen von Rüstungsgütern aus Deutschland grundsätzlich richtig", sagte der Kanzleramtsminister.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), Charlotte Knobloch, teilt die lauter werdende Kritik am Vorgehen Israels zu fehlenden Hilfsleistungen im Gazastreifen nicht. "Sind die Geiseln frei, kann man über alles reden", sagte die Holocaust-Überlebende der Nachrichtenagentur dpa.

Knobloch: Geiseln hierzulande kaum noch Thema

Ihr liege zunächst das Schicksal der israelischen Geiseln am Herzen. "Aber dieses Thema, das die aktuelle Situation hervorgerufen hat, steht hierzulande leider kaum noch auf der Tagesordnung."

Rufe und Forderungen nach einem Ende der israelischen Interventionen lässt Knobloch nicht gelten: "Weder politisch noch moralisch kann von den Israelis verlangt werden, diesen Schmerz einfach zu vergessen. Gegenüber einer mörderischen Bedrohung wie der Hamas darf Israel nicht tatenlos bleiben." Diese "einfache Tatsache" müsse bei allen Differenzen über Israels Vorgehen Grundlage internationaler Solidarität mit Israel bleiben - gerade auch in Deutschland. "So viel Klarheit darf man verlangen."

Charlotte Knobloch: "So viel Klarheit darf man verlangen"

Knobloch erklärte auf Nachfrage, dass sie die jüngst auch von Kanzler Friedrich Merz (CDU) geäußerten Zweifel am israelischen Vorgehen nicht teile: "Es sind die Terroristen, die das unsägliche Leid ausgelöst haben und bis heute verlängern."

Merz hatte unter anderem erklärt, dass es sich auch mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas nicht begründen lasse, wie Israel die palästinensische Zivilbevölkerung "in den letzten Tagen immer mehr" unter Druck gesetzt habe. Außenminister Johann Wadephul (CDU) kündigte bereits Konsequenzen an. Er wolle wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen deutsche Waffenlieferungen überprüfen und möglicherweise einschränken, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Neue Großoffensive in Gaza seit zwei Wochen

Auslöser des Gaza-Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Seither kämpft Israels Militär in dem - inzwischen großflächig zerstörten - Küstengebiet gegen die Hamas. Vor knapp zwei Wochen startete es eine neue Großoffensive. Die Notlage der rund zwei Millionen Menschen in dem dicht besiedelten Küstenstreifen hat sich drastisch verschärft.

Israel blockiert Treffen arabischer Minister

Unterdessen blockiert Israel ein geplantes Treffen arabischer Minister in der palästinensischen Verwaltungshauptstadt Ramallah im besetzten Westjordanland. Israel werde das Treffen arabischer Minister in Ramallah nicht zulassen, erklärte ein israelischer Regierungsvertreter. Diese wollten an einem "provokanten Treffen" teilnehmen, um die Gründung eines palästinensischen Staates zu fördern. "Ein solcher Staat würde zweifellos zu einem Terrorstaat im Herzen des Landes Israel werden." Israel werde solche Schritte, die darauf abzielten, dem Land und seiner Sicherheit zu schaden, nicht unterstützen.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass arabische Politiker an der Einreise gehindert worden seien. Diese benötigen für die Reise von Jordanien ins Westjordanland die Zustimmung Israels. Nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde gehörten der Delegation Minister aus Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten an.