Wieder Angriffe auf Huthi Israel bombardiert Flughafen von Sanaa Stand: 06.05.2025 17:39 Uhr

Israels Luftwaffe hat wieder Huthi-Stellungen im Jemen attackiert. Ziel war der Flughafen in der Hauptstadt Sanaa. Dieser sei eine zentrale Drehscheibe der Miliz für den Waffentransport, erklärte Israel.

Israel hat den Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen. Das bestätigte das israelische Militär. Auch der von den Huthi betriebene Fernsehsender Al-Masirah berichtete, es gebe eine Attacke auf den wichtigsten Flughafen des Landes. Augenzeugen berichteten von vier Angriffen. Sanaa steht unter der Kontrolle der vom Iran unterstützten Miliz.

Das israelische Militär hatte die Bevölkerung zuvor gewarnt, das Gebiet um den Flughafen zu verlassen. "Wenn Sie nicht evakuieren, bringen Sie sich in Gefahr", hieß es in der Warnung des israelischen Militärs, das eine Karte der Umgebung veröffentlichte. Rund um den Flughafen befinden sich Wohngebiete.

Offenbar drei Flugzeuge zerstört

Rund eine Stunde später bombardierten israelische Kampfjets den Tower des Flughafens, Treibstoffdepots und die Landebahn. Arabische Medien hatten zuvor berichtet, wie zahlreiche Menschen das Gebiet rund um den Flughafen verließen.

Quellen am Flughafen bestätigten der Nachrichtenagentur dpa, dass der Flugbetrieb eingestellt wurde. Drei von vier Flugzeugen seien zerstört worden.

Nach Angaben des Fernsehsenders Al-Masirah griff Israel auch eine Zementfabrik und ein Kraftwerk in der Nähe des Flughafens an.

Auch Angriffe auf Kraftwerke

Israels Armee erklärte, der Flughafen sei lahmgelegt worden. "Ähnlich wie der gestern angegriffene Hafen von Hodeidah diente der Flughafen der Huthi-Terrororganisation als zentrale Drehscheibe für den Transport von Waffen und Mitgliedern", hieß es.

Man habe zudem mehrere wichtige Kraftwerke im Raum Sanaa angegriffen. Die Huthi nutzten diese ebenfalls für ihre Zwecke, gab Israel an. Man habe Maßnahmen getroffen, um die Zivilbevölkerung und ihr Eigentum zu schonen, teilte die Armee außerdem mit.

Huthi-Raketen auf Israel am Wochenende

Bereits am Montag hatte Israel Ziele in der Nähe der Hafenstadt Hodeidah angegriffen. Damit reagierte Israel auf einen Angriff der Huthi am Sonntag, bei dem eine Rakete in der Nähe des Flughafens Tel Aviv eingeschlagen war. Er ist der wichtigste israelische Luftverkehrsknotenpunkt.

Bei dem israelischen Angriff am Montag wurden nach Angaben des von den Huthi geführten Gesundheitsministeriums vier Menschen getötet und 39 verletzt.

Seitdem Israel wieder militärisch im Gaza-Streifen vorgeht, beschießen die Huthi Israel wieder mit Raketen. Die Huthi, die weite Teile des Jemens kontrollieren, haben sich solidarisch mit der Terrororganisation Hamas erklärt.

Mit Informationen von Moritz Behrendt, ARD-Studio Kairo