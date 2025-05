Großoffensive Israel verlegt offenbar weitere Truppen nach Gaza Stand: 25.05.2025 11:57 Uhr

Die israelische Armee bereitet offenbar die Ausweitung ihrer Offensive im Gazastreifen vor. Das berichten örtliche Medien. Am Morgen wurden bei israelischen Angriffen wieder mehrere Menschen getötet.

Die israelische Armee hat offenbar weitere Truppen in den Gazastreifen verlegt. Das berichtete unter anderem die Times of Israel unter Berufung auf die Armee. Demnach wurden alle regulären Infanterie- und Panzerbrigaden in den Küstenstreifen abgezogen. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa teilte das Militär mit, man werde die Stationierung der Streitkräfte nicht näher ausführen. Dem Bericht der Times of Israel zufolge bereitet sich die Armee auf eine Intensivierung ihrer Gaza-Offensive vor.

Auch der Fernsehsender N12 berichtete, die israelische Offensive schreite weiter voran. Die Streitkräfte seien derzeit in verschiedenen Gebieten des umkämpften Küstengebiets im Einsatz. Israels Premier Benjamin Netanjahu hatte zuletzt die Einnahme des gesamten Gazastreifens angekündigt.

Weitere Tote nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Angriffen am frühen Sonntagmorgen gab es wieder mehrere Tote: Nach Angaben der palästinensischen Zivilschutzbehörde kamen sechs Menschen ums Leben. Fünf Personen seien bei einem Angriff auf ein Haus in der Stadt Dschabalia im nördlichen Gazastreifen gestorben, sagte der Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal. Eine weitere Person sei bei einem Drohnengriff auf Zelte von Flüchtlingen westlich von Nuseirat im zentralen Gazastreifen ums Leben gekommen, fügte er hinzu. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben.

Israel hatte nach einer zweimonatigen Waffenruhe am 18. März seine Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen und vor etwa einer Woche eine neue Großoffensive im Gazastreifen gestartet. Die israelische Armee erklärte am Samstag, innerhalb eines Tages mehr als 100 Ziele im Gazastreifen angegriffen zu haben.

Zu Beginn der Offensive teilte die Armee mit, man wolle so die israelischen Kriegsziele erreichen - einschließlich der Freilassung der verbliebenen Geiseln und der Zerschlagung der islamistischen Terrororganisation Hamas.

Erneut Raketenbeschuss auf dem Jemen

Unterdessen hat das israelische Militär nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. In mehreren Gegenden Israels - darunter in Jerusalem, im besetzten Westjordanland sowie in der Nähe des Toten Meeres - hatten zuvor die Alarmsirenen geheult. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es offiziellen Angaben zufolge zunächst nicht.

In den vergangenen Tagen gab es an verschiedenen Orten in Israel immer wieder Alarm wegen Raketen, die aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestartet wurden. Meistens werden diese abgefangen. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die proiranische Huthi-Miliz Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas.