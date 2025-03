Neue Kämpfe in Nahost Viele Tote nach israelischen Angriffen in Gaza Stand: 20.03.2025 09:23 Uhr

Die israelische Armee hat die Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Nach Angaben von Kliniken starben zahlreiche Menschen, unter ihnen auch Kinder. In Jerusalem protestierten Tausende gegen die Fortsetzung des Krieges.

Bei israelischen Angriffen sind nach Angaben mehrerer Krankenhäuser im Gazastreifen zahlreiche Menschen getötet worden. Die Nachrichtenagentur AP berichtet von mindestens 58 Todesopfern. Bei den Attacken in der Nacht und am Morgen seien Häuser in den südlichen Städten Chan Junis und Rafah sowie im nördlichen Beit Lahija getroffen worden, erklärten die Kliniken. Das Europäische Krankenhaus in Rafah sprach demnach von 26 Todesopfern, überwiegend Frauen und Kinder. Einer der Angriffe habe einen Vater und seine sieben Kinder das Leben gekostet.

Ein Mitarbeiter der von der Terrormiliz Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sagte, es seien 70 Menschen getötet worden. Zudem gebe es Dutzende Verletzte. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf medizinische Kreise in Gaza, ein Luftangriff im Norden des abgeriegelten Küstengebietes habe am Abend mindestens 24 Menschen getötet. Die israelische Armee teilte auf Nachfrage mit, ein Flugzeug habe etwa zehn Hamas-Terroristen getroffen.

Darüber hinaus lag zunächst keine Stellungnahme des Militärs zu den jüngsten Angriffen vor. Dieses erklärt stets, nur Extremisten ins Visier zu nehmen. Für getötete Zivilisten macht das Militär die Terrormiliz Hamas verantwortlich, die aus Wohngebieten operiert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Seit der Nacht zu Dienstag attackiert die israelische Armee bereits mit massiven Luftangriffen Ziele der Hamas und der mit ihr verbündeten Islamisten vom Palästinensischen Islamischen Dschihad. Damit endete de facto die seit dem 19. Januar geltende Waffenruhe.

Beide Seiten weisen sich gegenseitig die Schuld dafür zu: Israel wirft der Hamas vor, die Freilassung von Geiseln wiederholt verweigert zu haben. Auch hat die Miliz einen von Israel unterstützten Vorschlag zur Waffenruhe zurückgewiesen, der andere Regelungen vorsah als die ursprüngliche Vereinbarung. Die Palästinenserorganisation wiederum beschuldigt Israels Regierung, die Feuerpause einseitig aufgekündigt zu haben.

Israel: "Umfangreiche Angriffe" werden fortgesetzt

Israel erhöht den Druck nun mit einer Bodenoffensive. Die "umfangreichen Angriffe" gegen Hamas-Mitglieder und Infrastruktur der Terrororganisation würden im gesamten Küstengebiet fortgesetzt, ließ die Armee am Abend verlauten.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz forderte die Freilassung der verbliebenen Geiseln und die Vertreibung der Hamas aus dem Gazastreifen. "Die Alternative ist die völlige Verwüstung." Nach israelischen Informationen werden im Gazastreifen noch 24 lebende Geiseln festgehalten, hinzu kommen die Leichen von 35 Verschleppten.

UN: Mitarbeiter getötet

Insgesamt wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seit Wiederaufnahme der israelischen Angriffe im Gazastreifen mindestens 436 Menschen getötet, darunter 183 Minderjährige. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Hamas-Mitgliedern und lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei einem Angriff auf eine UN-Einrichtung in Gaza war am Mittwoch nach Angaben der Vereinten Nationen auch mindestens einer ihrer Mitarbeiter getötet worden. Weitere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. "Das kann kein Unfall sein", sagte der Exekutivdirektor des Büros für Projektdienste (Unops), Jorge Moreira da Silva. Palästinensische Berichte machten Israel verantwortlich. Israel wies die Anschuldigungen zurück.

Mit Wiederbeginn des Gaza-Kriegs nahm auch die Huthi-Miliz im Jemen ihre Angriffe auf Israel wieder auf. Erstmals seit mehr als zwei Monaten heulten im Großraum Tel Aviv und in Jerusalem in der Nacht wieder die Warnsirenen. Die israelische Armee teilte, eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete sei abgefangen worden, bevor sie in israelisches Gebiet eingedrungen sei. Mehrere Menschen verletzten sich nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom, als sie in Schutzräume liefen, andere erlitten einen Schock.

Kritik aus Frankreich

In Jerusalem protestierten am Abend Tausende Menschen gegen den Neubeginn des Gaza-Kriegs und die Politik von Premier Netanjahu. Mehrere Medien meldeten Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten und mindestens zwölf Festnahmen.

Kritik an der israelischen Offensive im Gazastreifen kam unter anderem aus Frankreich. Nach einem Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman schrieb der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Plattform X: "Was den Nahen Osten anbelangt, so verurteilen wir die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. "Eine Rückkehr zum Waffenstillstand ist für die Freilassung aller Geiseln und den Schutz der Zivilbevölkerung unerlässlich."