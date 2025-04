Wie reagiert der Iran?

Irans Staatsführung steht vor einem Dilemma. Aus ideologischen Gründen lehnt der Iran Verhandlungen mit seinem Erzfeind USA eigentlich strikt ab. Auch wenn der gemäßigte Präsident, Massud Peseschkian, vermutliche sogar zu direkten Gesprächen bereit wäre - der mächtigste Mann im Land, Ayatollah Ali Khamenei, weigerte sich bis vor kurzem, überhaupt zu verhandeln.



Andererseits befindet das Land sich in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Die iranische Währung Rial verliert wöchentlich an Wert und liegt auf einem Rekordtief. Die harten internationalen Sanktionen haben die Wirtschaft gelähmt und die Mittelschicht erodieren lassen.



Zudem ist der Iran seit der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten politisch und militärisch stark in der Defensive, seine Verbündeten in der Region sind dezimiert. Denn die Terrororganisationen Hamas im Gazastreifen und Hisbollah im Libanon sind massiv geschwächt, das Assad-Regime in Syrien gibt es nicht mehr, Russlands Präsenz ist dadurch geringer, und die Huthi-Miliz im Jemen wird derzeit verstärkt von den USA bombardiert. Auch der Iran selbst war Ziel von israelischen Angriffen. Israels Regierung droht wiederholt auch mit der Bombardierung iranischer Nuklearanlagen.



Und so hat Teheran sich nun darauf eingelassen, über Vermittlerstaaten zu verhandeln. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi soll heute im Oman indirekte Gespräche mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff führen, bestätigte das Außenministerium in Teheran. Die Ankündigung löste am iranischen Devisenmarkt einen Aufschwung aus, der Rial legte gegenüber dem Euro schlagartig um rund fünf Prozent zu.



Doch zu welchen Zusagen der Iran bei Verhandlungen bereit sein wird, ist unklar. Strategisch befindet sich der Iran in einer Zwickmühle: Denn die derzeit sehr aggressive Militärpolitik Israels und die zumindest sehr aggressive Rhetorik der USA machen zwar Angriffe auf den Iran wahrscheinlicher - aber sie machen aus iranischer Sicht auch eine nukleare Bewaffnung nötiger denn je.