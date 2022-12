Khademalsaharieh bei Schach-WM Iranische Großmeisterin spielt ohne Kopftuch Stand: 29.12.2022 07:42 Uhr

Die iranische Großmeisterin Khademalsaharieh ist bei der Schnellschach-WM in Almaty ohne Kopftuch angetreten. Vom iranischen Regime heißt es, sie habe eigenmächtig an der WM teilgenommen.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Sara Khademalsaharieh ist eine junge Frau, die vor allem eines sehr gut kann: Schach spielen. Schon als Mädchen gewinnt sie internationale Meistertitel. Seit acht Jahren spielt sie in der Bundesliga für den Hamburger Schachclub.

2017 ist sie bei der Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land dabei und erzählt dem Teheraner ARD-Team damals: "Es ist sicherlich ein gutes Gefühl. Beim Schach ist es so, dass viele unserer Spiele gemeinsam mit Jungs stattfinden und die Titel, die die Jungs gewinnen, auch wir holen können. Weder Alter noch Geschlecht ist beim Schach ein Thema. Ich finde, Schach ist ein Sport, in dem man freier sein kann - und das ist ein schönes Gefühl."

Anfang der Woche nun sitzt die 25-Jährige bei der Schnellschach-Weltmeisterschaft in Almaty in Kasachstan am Tisch, das Schachbrett vor sich. Sie trägt die braunen halblangen Haare offen und lächelt in die Kamera. Was fehlt, ist das Kopftuch.

Khademalsaharieh weiß um das Risiko

Khademalsaharieh wirkt konzentriert, aber nicht nervös. Dabei weiß sie, dass dieser Schachzug abseits des Bretts Folgen haben wird. Denn dass sie ihr Kopftuch nur vergessen hat, ist in diesen Tagen fast ausgeschlossen. Für viele im Iran ist klar: Sie zeigt damit, dass sie zu den Demonstrantinnen und Demonstranten zu Hause steht, sich mit den Protesten, die Mitte September begonnen haben, solidarisch erklärt.

Damit ist sie die jüngste Sportlerin, die diesen Weg wählt. Sie folgt beispielsweise der Klettersportlerin Elnaz Rekabi. Auch andere Schachmeisterinnen treten in den vergangenen Jahren ohne Kopftuch an. Sie kehren danach dem Iran den Rücken. Denn sie wissen: Zu Hause würden sie unter Druck gesetzt - wie Elnaz Rekabi. Diese erklärt schließlich, sie sei aus Versehen ohne Kopftuch an die Kletterwand gegangen.

Regime schreckt vor Sportgrößen nicht zurück

Dass das Regime nicht vor Sportgrößen zurückschreckt, die im Iran oft als Volkshelden gelten, demonstriert es Anfang der Woche. Es lässt ein Flugzeug mit der Frau und der Tochter der Fußball-Ikone Ali Daei an Bord kurz vor dem Ziel Dubai auf der iranischen Insel Kisch zwischenlanden. Beide müssen aussteigen. Sie kehren nach Teheran zurück.

Aus dem Kurzurlaub im Ausland, von dem der 53-jährige Daei spricht, wird nichts. Regimenahe Medien behaupten, die Frau des früheren Nationalspielers und Bayern-München-Profis hätte die Behörden informieren müssen, bevor sie den Iran verlässt, weil sich das Paar mit den Protesten solidarisiert hatte.

Keine iranische Sportlerin darf sich ohne Kopftuch zeigen

Im Fall der Schachmeisterin Khademalsaharieh meldet sich der Vorsitzende des iranischen Schachverbandes zu Wort. Sie habe aus freien Stücken und auf eigene Kosten an der WM teilgenommen, erklärt Hassan Tamini laut iranischen Medien. Er zeigt sich überrascht, dass sie kein Kopftuch in Almaty trägt. Bis jetzt habe sie sich immer an die Vorgaben gehalten, wird er zitiert. Die Vorgaben sind: Keine iranische Sportlerin darf sich ohne Kopftuch zeigen, egal ob im In- oder Ausland.

Die spanische Tageszeitung "El Pais" meldet, die 25-jährige Iranerin werde nicht in ihr Land zurückkehren. Nach der WM wolle sie mit ihrem Mann, einem Filmregisseur, und ihrem zehn Monate alten Sohn nach Spanien ziehen. In welche Stadt? Das wolle sie nicht sagen, aus Sicherheitsgründen, heißt es in der Zeitung.