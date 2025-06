Nach US-Angriff auf Atomanlagen Iran betont "Recht auf Selbstverteidigung" Stand: 22.06.2025 14:06 Uhr

Der Iran droht nach dem US-Angriff auf seine Atomanlagen mit Vergeltung - und schließt eine diplomatische Lösung des Konflikts derzeit aus. Außenminister Araghtschi will stattdessen mit Russlands Präsidenten Putin reden.

Nach den US-amerikanischen Angriffen auf iranische Nuklearanlagen sieht Irans Außenminister Abbas Araghtschi kaum Raum für Diplomatie. "Sie verstehen nur die Sprache der Drohung und der Gewalt", sagte Araghtschi mit Blick auf die USA vor Journalisten. Die Tür zur Diplomatie sollte immer offen gehalten werden, doch das sei derzeit nicht der Fall.

Der Iran müsse auf der Grundlage seines "legitimen Rechts auf Selbstverteidigung" reagieren, so Araghtschi weiter, der sich derzeit in Istanbul aufhält. Die USA hätten die Diplomatie verraten. Der Minister warf den USA vor, mit dem Angriff eine schwerwiegende Verletzung der UN-Charta, des Völkerrechts und des Atomwaffensperrvertrags begangen zu haben.

Araghtschi will mit Putin reden

Am Montag will Araghtschi eigenen Angaben zufolge zu Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin nach Moskau reisen, heute bereits reise er nach Russland. Moskau hatte zuletzt vor einer echten atomaren Gefahr durch Israels Angriffe auf die Kernenergie-Anlagen im Iran gedroht. Bisher galt es als unwahrscheinlich, dass Russland dem Iran mit Truppen zur Seite steht.

Zwar schlossen Moskau und Teheran in diesem Jahr offiziell eine weithin beachtete strategische Partnerschaft. Diese enthält aber keine Klausel über einen militärischen Beistand - anders als das zwischen Russland und Nordkorea geschlossene Abkommen.

Revolutionsgarde droht US-Militärbasen

Die iranische Revolutionsgarde, die Elitestreitmacht des Landes, reagierte auf die US-Angriffe in der Nacht ihrerseits mit neuen Angriffen auf Israel. Bei Einschlägen in verschiedenen Landesteilen Israels wurden laut israelischem Gesundheitsministerium mehr als 80 Menschen verletzt.

Außerdem drohte die Revolutionsgarde den USA indirekt mit Angriffen gegen Militäreinrichtungen. Die US-Militärbasen in der Region seien kein Vorteil, sondern eher "Punkte der Verwundbarkeit", teilen sie mit. Die USA unterhalten Militärstützpunkte unter anderem im Irak, in Katar, Kuwait, Syrien und in der Türkei.

Die USA müssten als Reaktion auf ihren Angriff mit Vergeltung rechnen. Das iranische Atomprogramm könne nicht zerstört werden.

Satellitenaufnahmen sprechen für bunkerbrechende Bomben

Laut Außenminister Araghtschi ist der Iran noch damit beschäftigt, die genauen Schäden an den Atomanlagen zu untersuchen. Die iranische Agentur Irna meldete, ein Teil des Bereichs um die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage Fordo sei beschädigt worden und beruft sich auf die Krisenmanagementzentrale der betroffenen Provinz. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor behauptet, die wichtigsten Atomanlagen - neben Fordo die Standorte Natans und Isfahan - seien komplett zerstört worden.

Satellitenaufnahmen der Atomfabrik Fordo, die von der Nachrichtenagentur AP ausgewertet wurden, legen nahe, dass die USA bei dem Angriff tatsächlich sogenannte bunkerbrechende Bomben eingesetzt haben, um zu der Anlage tief unter der Erde vorzudringen. An der Flanke des Berges, in den die Anlage hineingebaut wurde, wurde offenbar an mehreren Stellen Fels und Erdreich weggesprengt.

Angriff mit Tarnkappenbomber und Marschflugkörpern

Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen attackiert. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten warfen sechs Tarnkappenbomber insgesamt ein Dutzend der größten bunkerbrechenden Bombe auf Fordo ab. Die mehr als 13 Tonnen schweren Bomben vom Typ GBU-57 können Ziele angreifen, die sehr tief unter der Oberfläche liegen.

Den Berichten zufolge wurden zwei bunkerbrechende Bomben von einem Tarnkappenbomber des Typs B-2 auf Natans abgeworfen. Zudem sei Natans von U-Booten aus mit Marschflugkörpern angegriffen worden. Das dritte US-Angriffsziel in der Stadt Isfahan wurde demnach nur mit Marschflugkörpern angegriffen.

Sorge um Ausweitung des Nahost-Krieges

Die Meldungen über die US-Angriffe haben weltweit Sorge um eine weiter Ausweitung des Nahost-Kriegs geschürt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte vor einer "Spirale des Chaos", EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rief die Parteien zur Deeskalation auf.

Bundeskanzler Friedrich Merz rief am Sonntagmorgen das Sicherheitskabinett der Bundesregierung ein und bekräftigte seine Aufforderung an den Iran, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen.