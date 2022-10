Iran Offenbar Schüsse bei Protesten in Teheran Stand: 28.10.2022 11:34 Uhr

Bei nächtlichen Protesten soll es in Teheran erneut zu Ausschreitungen gekommen sein. In der Stadt Zahedan wurde Medien zufolge der Polizeichef nach tödlichen Schüssen von Sicherheitskräften auf Demonstrierende entlassen.

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind in der Nacht erneut Menschen gegen das bestehende Regime auf die Straße gegangen. Die Proteste in dem Land dauern bereits seit rund sechs Wochen an.

Bei den Demonstrationen in Teheran forderten die Teilnehmer den Sturz der iranischen Regierung, einige auch ein Referendum, wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Augenzeugen berichtet. Von Balkonen aus sollen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Solidarität mit den Protestierenden bekundet haben. Sicherheitskräfte hätten daraufhin das Feuer auf sie eröffnet.

Offenbar erneut Todesopfer unter Protestierenden

Auch am Donnerstag sollen bei Protesten in der kurdischen Stadt Mahabad im Nordwesten des Landes Schüsse gefallen sein. Protestierende sollen hier versucht haben, Behördengebäude zu besetzen. Der Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Oslo zufolge sei ein Demonstrant Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Menschenrechtler schätzen, dass seit dem Beginn der Proteste mindestens 250 Menschen im Iran getötet und Zehntausende verhaftet wurden. Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam.

Polizeichef von Zahedan entlassen

In Stadt Zahedan soll das gewaltsame Vorgehen gegen die Teilnehmer der Proteste erstmals personelle Konsequenzen nach sich gezogen haben, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna sowie mehrere Medien des Landes übereinstimmend berichteten.

In der im Südosten des Iran gelegenen Stadt wurde laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Ende September nahe einer Moschee mit scharfer Munition auf Demonstrierende, aber auch Passanten und Gläubige geschossen worden sein. 66 Menschen seien ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Nach einer Untersuchung sei nun auf Weisung des Sicherheitsrats der Provinz Sistan-Belutschistan der Polizeichef von Zahedan entlassen worden.

Baerbock auch für nationale Sanktionen gegen Iran

Die EU und auch die USA haben wegen der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste bereits Sanktionen gegen den Iran verhängt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte zuletzt in Aussicht gestellt, den Kurs gegen Teheran nochmals verschärfen zu wollen, etwa durch zusätzliche nationale Einreisebeschränkungen. Der Iran wirft Deutschland und Baerbock vor, die seit Wochen dauernden systemkritischen Proteste in dem Land zu unterstützen.

Nach Baerbocks Ankündigung bestellte die iranische Regierung den deutschen Botschafter im Iran, Hans-Udo Muzel, zu Gesprächen ein. Auch der iranische Botschafter in Berlin wurde dem Auswärtigen Amt zufolge zu Gesprächen gebeten.