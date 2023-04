Iran verurteilt Militärs Haftstrafen nach Abschuss eines Passagierjets Stand: 17.04.2023 02:45 Uhr

2020 hat Irans Militär ein ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen - versehentlich, wie es stets hieß. Ein iranisches Militärgericht verurteilte nun zehn Beteiligte zu Haftstrafen.

Mehr als drei Jahre nach dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs sind zehn Mitglieder des iranischen Militärs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der zuständige Kommandeur der Luftabwehr muss für 13 Jahre ins Gefängnis, wie ein Militärgericht entschied. Er soll den Abschuss des Flugzeugs der Ukraine International Airlines befohlen haben. Ihm wurde vorgeworfen, sich im Vorfeld der Entscheidung nicht ans Protokoll gehalten zu haben. Neben der Haftstrafe wurde dem Kommandeur auferlegt, den Hinterbliebenen der Opfer Entschädigungen zu zahlen. Die anderen Verurteilten erhielten Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren.

Kurz nach dem Start in Teheran hatte die iranische Luftabwehr am 8. Januar 2020 die ukrainische Boeing abgeschossen. Alle 176 Insassen des Fluges PS752 starben. Die Maschine war auf dem Weg in Richtung Kiew. Die meisten Opfer waren iranische und kanadische Staatsbürger. Die Familien der Hinterbliebenen sollen nun jeweils 150.000 Dollar Schmerzensgeld erhalten, wie es von Seiten des Gerichts hieß.

Iran bestritt Abschuss anfangs

Das iranische Militär hatte den Abschuss des Passagierflugzeugs zunächst bestritten. Drei Tage nach dem Absturz erklärte es jedoch, dass versehentlich eine Rakete auf das Flugzeug abgefeuert worden sei. Daraufhin kam es zu wütenden Protesten.

Viele Hinterbliebene und Kritiker sind bis heute der Meinung, dass die Regierung in Teheran versucht habe, den Fall zu vertuschen und Verantwortliche nicht ausreichend zur Rechenschaft zu ziehen. Bis heute gibt es Stimmen, die dem Iran vorwerfen, die Maschine absichtlich abgeschossen zu haben, auch wenn das Gericht von einem menschlichen Fehler sprach.

Abschuss inmitten außenpolitischer Spannungen

Der damalige Abschuss ereignete sich in einer Phase massiver außenpolitischer Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Anfang Januar 2020 hatten US-Kräfte auf Anordnung des damaligen Präsidenten Donald Trump den iranischen General Kassem Soleimani in Bagdad getötet. Als Vergeltung hatte der Iran zwei von US-Streitkräften genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Wenige Stunden später stürzte die ukrainische Passagiermaschine ab.