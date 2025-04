Großer Containerhafen Zahl der Toten nach Explosion im Iran steigt Stand: 27.04.2025 03:33 Uhr

Bei einer Detonation in einem der wichtigsten Häfen des Iran sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, weitere werden noch vermisst. Die Druckwelle war kilometerweit zu spüren.

Nach der schweren Explosion im modernsten Containerhafen des Iran ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. "Bislang 14 Tote und 750 Verletzte bei der Explosion im Hafen Schahid Radschai", teilte der iranische Innenminister Eskandar Momeni auf Telegram mit. Zuvor war von acht Todesopfern die Rede gewesen. Der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge werden sechs Menschen noch vermisst.

Ursache des Unglücks soll eine Explosion in einem Treibstofflager im Hafen gewesen sein. Im Staatsfernsehen hieß es, unsachgemäßer Umgang mit brennbaren Materialien habe zu der Explosion beigetragen. Ein Sprecher der Regierung sagte indes, wenngleich wohl Chemikalien explodiert seien, sei die genaue Ursache noch nicht ermittelt.

Ein Sabotageakt, über den in den sozialen Medien spekuliert wurde, bestätigte sich bislang nicht. Ebenso wenig Gerüchte, dass Raketentreibstoff in einem der Lagerhäuser die gewaltige Explosion ausgelöst habe.

Herausgesprengte Türen, zerstörte Fenster

Die Explosion hatte sich am Samstag gegen Mittag im Hafen Schahid Radschaei nahe der Stadt Bandar Abbas im Süden des Landes ereignet. In dem Hafen seien mehrere Container an den Kaianlagen explodiert, sagte ein örtlicher Krisenmanager im Fernsehen. Ölanlagen seien nicht betroffen, teilte die staatliche Ölvertriebs- und Raffineriegesellschaft mit.

Das Fernsehen zeigte Aufnahmen einer hohen schwarz-orangenen Rauchwolke, die über dem Hafen aufstieg. Auf weiteren Aufnahmen waren ein Bürogebäude mit herausgesprengten Türen und Trümmern zu sehen. Medienberichten zufolge barsten Fensterscheiben in einem Umkreis von mehreren Kilometern. Die Druckwelle der Explosion war laut der Nachrichtenagentur Fars noch in 50 Kilometern Entfernung spürbar. Behörden zufolge wurde der Hafenbetrieb eingestellt.

Präsident Massud Peseschkian ordnete eine Untersuchung der Ursache sowie die bestmögliche Behandlung der Schwerverletzten an. Die Bevölkerung der Provinz Hormusgan wurde laut Medienberichten nach der Explosion aufgerufen, Blut zu spenden.

Der Hafen nahe der Stadt Bandar Abbas liegt im Süden des Iran.

Eine der wichtigsten Wirtschaftszonen

Schahid Radschaei ist der größte Containerhafen des Landes und gehört zum Haupthafen von Bandar Abbas in der Provinz Hormusgan. Der Hafen liegt am Nordufer der Straße von Hormus im Persischen Golf und gilt wegen seiner strategischen Lage als eine der wichtigsten Wirtschaftszonen des Landes. Dort werden mehr als ein Drittel des iranischen Seehandels abgewickelt. Mit dem größten Containerterminal des Landes unterhält die Hafenstadt Seehandel mit 80 international bekannten Häfen und 21 Linienreedereien.

In den vergangenen Jahren hatte sich eine Reihe tödlicher Vorfälle in den iranischen Branchen für Energie und Industrie ereignet. Mehrere dieser Vorfälle wurden auf Fahrlässigkeit zurückgeführt, darunter Raffineriebrände und eine Explosion in einem Kohlebergwerk.