Bandar Abbas Explosion in iranischer Hafenstadt Stand: 26.04.2025 12:51 Uhr

In der iranischen Stadt Bandar Abbas hat sich eine Explosion ereignet. Über dem Hafen stieg dunkler Rauch auf. Auch ein Feuer soll ausgebrochen sein. Staatsmedien melden zahlreiche Verletzte.

Im Süden des Iran hat sich in einem wichtigen Hafen nach Angaben iranischer Staatsmedien eine "massive Explosion" ereignet. Anschließend sei dort ein Feuer ausgebrochen, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Videos in den sozialen Medien zeigen schwarzen Rauch, der über dem Gebiet in der Stadt Bandar Abbas aufsteigt.

Über die Zahl Opfer gibt es derzeit unterschiedliche Angaben: Staatsmedien meldeten zunächst 115 Verletzte. Viele von ihnen seien in umliegende Kliniken gebracht worden. Die Nachrichtenagentur Tasnim zitiert einen Sprecher der Rettungsdienste, es seien mindestens 195 Menschen verletzt worden. Laut der Nachrichtenagentur Mehr gab es 281 Verletzte.

Wichtiger Hafen für den Iran

Ein Mitarbeiter des örtlichen Katastrophenschutzes erklärte laut der Nachrichtenagentur AP, Rettungskräfte versuchten, die Unglücksstelle zu erreichen, gleichzeitig werde das Gebiet evakuiert.

Die Ursache für die Explosion blieb zunächst unklar. Der Leiter der Behörden für Krisenmanagement, Mehrdad Hassansadeh, sagte dem Staatsfernsehen, mehrere Container seien im Hafen Schahid Radschee in der Provinz Hormusgan explodiert. Der Hafen ist einer der wichtigsten Containerumschlagplätze des Iran.