Iran Feuer im berüchtigten Evin-Gefängnis Stand: 15.10.2022 22:52 Uhr

Das Evin-Gefängnis in Teheran gilt als Haftanstalt mit den schlechtesten Bedingungen im Iran. Dort sitzen politische Gefangene, aber auch einige Demonstranten der vergangenen Wochen. Nun soll es dort brennen.

Im Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist ein Feuer ausgebrochen. Das berichtete die Teheraner Tageszeitung "Shargh", die Gefängnisleitung bestätigte es. In sozialen Netzwerken ist zu lesen, dass es auch Schüsse und Explosionen in dem Gefängnis gegeben haben soll. Ein Video davon konnte bisher nicht verifiziert werden.

"Mehrmals war eine laute Explosion aus dem Gefängnis zu hören", berichtete ein "Shagh"-Reporter beim Messengerdienst Telegram. "Die Straßen, die zum Evin-Gefängnis führen, sind gesperrt. Der Geruch von Tränengas ist um das Gefängnis herum zu riechen. Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge bewegen sich auf das Gefängnis zu."

"Hooligans und Randalierer" hätten eine Auseinandersetzung mit den Gefängniswärtern begonnen und dann auch das Textillager der Anstalt in Brand gesteckt, sagte die Gefängnisleitung der iranischen Nachrichtenagentur IRNA zufolge. Die Feuerwehr kümmere sich nun um den Brand.

Menschenrechtler kritisieren die Zustände

Das Evin-Gefängnis im Norden Teherans gilt als Haftanstalt mit den schlimmsten Bedingungen im Iran. Menschenrechtsgruppen kritisieren die dortigen Zustände schon seit längerem. In dem Gefängnis sitzen zahlreiche politische Gefangene, aber offenbar auch Demonstranten, die in den vergangenen Wochen festgenommen wurden.

Der ehemalige Nationalspieler Hossein Mahini soll Anfang Oktober im Evin-Gefängnis in Einzelhaft gesessen haben, nachdem er wegen Solidaritätsbekundungen mit der aufständischen Frauenbewegung festgenommen wurde. Gegen eine Kaution von umgerechnet 30.000 Euro wurde er einem Medienbericht zufolge wieder aus der Haft entlassen.

Mutmaßlich viele Studenten dorthin gebracht

Bei den Protesten gegen die politische Führung im Iran war das Evin-Gefängnis auch schon Thema. "Sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt, und das Evin-Gefängnis in eine Universität", sangen offenbar Studenten der renommierten Teheraner Scharif-Universität, wie in einem Video im Netz zu hören ist. Viele Studenten, die die Sicherheitskräfte bei den Protesten festgenommen haben, wurden wohl dorthin gebracht.