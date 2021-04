Urananreicherung im Iran Zwischenfall in Atomanlage Natans

Gestern hatte der Iran mitgeteilt, in Natans seien neue Zentrifugen zur Urananreicherung in Betrieb genommen worden. Nun melden die Behörden einen Zwischenfall aus der Atomanlage. Die Ursache ist noch unklar.

In der iranischen Atomanlage Natans hat es nach Angaben der staatlichen Atomorganisation einen Zwischenfall gegeben, von dem das Stromverteilnetz betroffen war. Es habe keine Verletzten gegeben und es seien keine Schadstoffe ausgetreten, gab der Sprecher der Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, laut staatlichen Medien bekannt. Die Ursache des Zwischenfalls werde untersucht.

Stunden zuvor hatte der Iran mitgeteilt, neue Zentrifugen zur Urananreicherung in Natans in Betrieb genommen zu haben. Verschieden hoch angereichertes Uran dient als Brennstoff für Atomreaktoren - kann aber auch in Atomwaffen eingesetzt werden.

Mysteriöse Explosion im Juli

In Natans hatte es im Juli eine mysteriöse Explosion gegeben, die die Behörden später als Sabotageakt feindlicher Kräfte beschrieben. Der genaue Hintergrund ist bis heute unklar.

Derzeit laufen Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, das verhindern soll, dass der Iran an Kernwaffen kommt. Der Iran beteuert, seine Atomaktivitäten hätten keinen militärischen Hintergrund.