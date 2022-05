Hunderte mit Atembeschwerden Iraker leiden unter heftigen Sandstürmen Stand: 05.05.2022 15:44 Uhr

Sandstürme waren schon früher im Irak nicht selten - doch auch wegen des Klimawandels gibt es sie immer öfter und heftiger. So wie momentan. Mindestens ein Mensch starb, Hunderte mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Ein Sandsturm im Irak hat bei mehr als 5000 Menschen zu schweren Atemproblemen geführt. In Bagdad meldete das Gesundheitsministeriums ein Todesopfer, fast 1000 Menschen wurden allein dort mit Atembeschwerden in Kliniken eingeliefert. In der Provinz Salaheddin wurden mehr als 300 Fälle und in den Provinzen Diwanija und Nadschaf jeweils hundert Krankenhaus-Einweisungen gemeldet. Laut INA wurden offiziell mindestens 1850 Fälle registriert .

Der siebte Sandsturm diesem Monat

Der Sandsturm hatte sechs der 18 irakischen Provinzen am Morgen in eine dichte Staubwolke gehüllt - auch der Großraum Bagdad war betroffen. Es war schon der siebte Sandsturm binnen eines Monats.

In Al-Anbar und in der Provinz Kirkuk nördlich der Hauptstadt forderten die Behörden die Menschen laut Staatsmedien auf, möglichst nicht ins Freie zu gehen. Trotz anderslautender Gerüchte in den sozialen Medien laufe der Flugverkehr aber trotz des Sturms weiter, berichtete INA unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde weiter.

Klimawandel und verfehlte Wasserpolitik

Im Irak gibt es immer mal wieder Sandstürme. Vor allem im Sommer kommt es im Wüstengebiet zu starken Nordwestwinden, die über die Auen der Flüsse Tigris und Euphrat wehen. Der Irak ist besonders stark vom Klimawandel betroffen. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Hitzewellen und lange Dürreperioden gegeben.

Laut Schätzungen der Weltbank könnte das Land bis zum Jahr 2050 rund 20 Prozent seiner Wasserreserven einbüßen. Anfang April warnte ein Regierungsbeamter, in den kommenden Jahrzehnten müsse der Irak mit "272 Tagen Staub" im Jahr rechnen. Schuld ist neben dem Klimawandel auch eine verfehlte Wasserpolitik. Das Land rechnet laut Meteorologen auch in den nächsten Monaten mit Sandstürmen.