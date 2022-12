Nordirak Mehrere Polizisten bei Anschlag getötet Stand: 18.12.2022 12:59 Uhr

Erst explodierte eine Bombe, dann wurde geschossen: Im Nordirak sind bei einem Angriff mehrere Polizisten ums Leben gekommen. Die Bundespolizei machte den "Islamischen Staat" für den Angriff verantwortlich.

Bei einem Anschlag im Irak sind mindestens acht Polizisten getötet worden. Ein Sprengsatz sei in der Provinz Kirkuk während einer Patrouille explodiert und habe unter anderem einen Offizier in seinem Fahrzeug getötet, meldete die Staatsagentur INA unter Berufung auf Armeesprecher Jahia Rasul. Zwei Polizisten seien schwer verletzt worden, sagten Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach Angaben aus Polizeikreisen explodierte zunächst eine Bombe in der Nähe des Polizeitransporters, daraufhin seien die Sicherheitskräfte direkt "mit Kleinwaffen" angegriffen worden.

Irakische Polizei macht IS verantwortlich

Ein Vertreter der irakischen Bundespolizei machte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für das Attentat verantwortlich. Ein Angreifer sei getötet worden, nach weiteren werde gefahndet, erklärte der Polizeivertreter.

Das irakische Innenministerium bestätigte den Angriff. Der IS bekannte sich bislang nicht zu dem Angriff.

IS verübt noch immer sporadische Angriffe

IS-Mitglieder verüben im Irak nach wie vor sporadische Angriffe auf Sicherheitskräfte, insbesondere in dünn besiedelten Wüsten- oder Gebirgsregionen des Landes - obwohl die Zentralregierung bereits im Dezember 2017 den Sieg über die Dschihadisten erklärte.

Die IS-Miliz hatte ab 2014 in weiten Teilen Syriens und des Irak ein sogenanntes Kalifat ausgerufen. Im Irak konnte der IS mit Unterstützung einer von den USA geführten Koalition aus mehr als 80 Ländern besiegt werden. Einem im Januar 2022 veröffentlichten Bericht der UN zufolge ist der IS allerdings nach wie vor fähig, "regelmäßig Anschläge zu verüben".