Flugzeugabsturz in Indien Keine Überlebenden an Bord - Tote auch in Wohngebiet Stand: 12.06.2025 15:33 Uhr

Beim Absturz einer Passagiermaschine im indischen Ahmedabad sind laut Behörden wohl alle 242 Insassen ums Leben gekommen. Auch am Boden soll es mehrere Tote geben. Das Flugzeug war kurz nach dem Start in ein Wohngebiet gestürzt.

Beim Absturz einer Air-India-Maschine in der westindischen Stadt Ahmedabad sind nach Einschätzung der Polizei vermutlich alle 242 Menschen an Bord sowie weitere Menschen an der Absturzstelle ums Leben gekommen. "Es scheint, dass es keinen Überlebenden bei dem Unglück gibt", so der örtliche Polizeichef GS Malik. Da das Flugzeug in ein Wohngebiet abgestürzt sei, gebe es dort noch weitere Todesopfer.

Wieviele Menschen am Boden getötet wurde, ist bislang unklar. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte wurden allein aus einem Gebäude mindestens 30 Tote geborgen. Auch der indische Gesundheitsminister sprach von vielen Toten, nannte aber keine genaue Zahl. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen auf Tragen gelegt und mit Krankenwagen abtransportiert wurden.

Eine Air-India-Maschine stürzte wenige Minuten nach dem Start in Ahmedabad über einer Wohngegend ab.

Bei den 230 Passagieren des Fluges AI-171 handelte sich nach Angaben von Air India um 169 Inder, 53 Briten, sieben Portugiesen und einen Kanadier. Zudem waren demnach zwölf Besatzungsmitglieder an Bord. Die Maschine war auf dem Weg nach London-Gatwick in Großbritannien.

Laut der indischen Behörde für zivile Luftfahrt verunglückte das Flugzeug vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner "direkt nach dem Start" vom Internationalen Flughafen der Millionenstadt Ahmedabad im Unionsstaat Gujarat. Es setzte demnach noch einen Notruf ab und stürzte dann außerhalb des Flughafengeländes ab.

Ursache bislang unklar

Die Ursache für den Absturz ist bislang unklar. "Wir ermitteln derzeit die Details und werden weitere Informationen mitteilen", erklärte Air India auf der Online-Plattform X. Der Flugbetrieb am zeitweise gesperrten Flughafen Ahmedabad wurde inzwischen wieder aufgenommen.

Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongart spricht im tagesschau24-Interview von einem "sehr ungewöhnlichen" Vorfall. Eigentlich seien alle großmotorigen Flugzeuge so ausgelegt, dass sie beim Ausfall eines Triebwerks vollständig starten und sicher wieder landen könnten, so Großbongart. Hier müsse es einen Leistungsverlust nicht nur auf einem, sondern auf beiden Triebwerken gegeben haben.

Indischer Premierminister erschüttert

Der indische Premierminister Narendra Modi erklärte, die Tragödie in Ahmedabad breche ihm das Herz und sei mit Worten nicht zu beschreiben. "In dieser traurigen Stunde sind meine Gedanken bei allen, die davon betroffen sind", schrieb Modi auf X. Er stehe mit den zuständigen Ministern und Behörden in Kontakt.

Der indische Luftfahrtminister Ram Mohan Naidu Kinjarapu reagierte "schockiert und am Boden zerstört" auf das Unglück. "Meine Gedanken sind bei allen an Bord und ihren Familien", erklärte er in Neu-Delhi. Es würden alle nötigen Maßnahmen ergriffen, "um die medizinische Versorgung und Rettungseinsätze sicherzustellen".

Auch der britische Premierminister Keir Starmer reagierte bestürzt auf das Flugzeugunglück. Die Szenen, die sich beim Absturz abspielten, seien erschütternd, hieß es in einer Erklärung des Premiers. Seine Gedanken seien bei den Passagieren und deren Angehörigen. Der britische König Charles III. ließ sich über die aktuelle Entwicklung informieren.