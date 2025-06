eilmeldung Indien Flugzeug in Indien abgestürzt - viele Tote befürchtet Stand: 12.06.2025 11:46 Uhr

Ein Flugzeug der Gesellschaft Air India ist in der indischen Stadt Ahmedabad nach dem Start abgestürzt. An Bord sollen mehr als 240 Menschen gewesen sein. Die Maschine war auf dem Weg nach London.

Im Westen Indiens ist ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Air India abgestürzt. Das bestätigte das Ministerium für zivile Luftfahrt. Die Maschine stürzte demnach kurz nach dem Start vom Internationalen Flughafen in Ahmedabad im Unionsstaat Gujarat über einer Wohngegend ab.

Fernsehbilder zeigten brennende Trümmerteile und dichten schwarzen Rauch, der in der Nähe des Airports in den Himmel stieg. Das Flugzeug des Typs Boeing 787-8 Dreamliner soll auf dem Weg nach London-Gatwick in Großbritannien gewesen sein.

Eine Air-India-Maschine stürzte wenige Minuten nach dem Start in Ahmedabad über einer Wohngegend ab.

Polizei: Mindestens 244 Menschen an Bord

"Wir ermitteln derzeit die Details und werden weitere Informationen mitteilen", erklärte Air India auf der Online-Plattform X:

Nach Angaben der indischen Zivilluftfahrtbehörde befanden sich mindestens 232 Passagiere sowie zwölf Besatzungsmitglieder an Bord des Fluges AI171. Im Fernsehen war zu sehen, wie Menschen auf Tragen gelegt und mit Krankenwagen abtransportiert wurden.

Weitere Informationen in Kürze.