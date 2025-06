Air-India-Absturz Zweiter Flugschreiber geborgen Stand: 16.06.2025 09:27 Uhr

Die Ursache des Flugzeugabsturzes der Air-India-Maschine ist weiter unklar. Ermittler hoffen auf Erkenntnisse durch die Auswertung der Flugschreiber. Auch der zweite wurde jetzt geborgen.

Nach dem Absturz einer Air-India-Maschine im westindischen Ahmedabad haben Ermittler den zweiten Flugschreiber geborgen. Der Stimmenrekorder, der die Kommunikation zwischen den Piloten und den Fluglotsen aufzeichnet, wurde an der Absturzstelle gefunden, wie ein Berater des indischen Premierministers Narendra Modi mitteilte.

Der Flugdatenschreiber, der Daten wie Flughöhe, Geschwindigkeit und Kurs der Maschine speichert, war bereits am Freitag entdeckt worden.

Das Flugzeug vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner sollte am Donnerstag mit 242 Menschen an Bord von Ahmedabad zum Londoner Flughafen Gatwick fliegen, verunglückte aber direkt nach dem Start. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden 241 Menschen an Bord getötet, ein britischer Passagier überlebte.

Erste Leichen identifiziert

Neben fast allen Insassen starben auch mindestens 38 Menschen am Boden, als das Flugzeug in ein Wohngebiet stürzte. Die Absturzursache ist bisher unklar. Die Ermittler hoffen nun auf Erkenntnisse durch die Auswertung der Flugschreiber.

Die indische Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen (AAIB) habe eine eingehende Untersuchung eingeleitet, erklärte Modis Berater PK Mishra. Auch die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB untersuche das Unglück.

Inzwischen übergaben die Behörden die ersten sterblichen Überreste von Todesopfern an ihre Familien. Bisher seien 32 Opfer durch DNA-Abgleiche identifiziert und 14 von ihnen übergeben worden, sagte Rajnish Patel vom Zivilkrankenhaus in Ahmedabad laut dem indischen Nachrichtenkanal CNBC TV18. Die Familien stammen aus verschiedenen Landesteilen.