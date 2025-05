eilmeldung Konflikt zwischen Atommächten Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an Stand: 06.05.2025 23:11 Uhr

Indien hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Neu Delhi mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Bei den Zielen handele es sich um "terroristische Infrastruktur", so das Ministerium.

Indien hat Luftangriffe auf mehrere Ziele in Pakistan ausgeführt. Laut indischer Regierung handelte es sich um "Präzisionsschläge auf Terror-Camps". Der pakistanischen Armee zufolge galten die Angriffe Zielen im pakistanisch kontrollierten Teil von Kaschmir sowie in der an Indien grenzenden pakistanischen Region Punjab.

Zuvor hatten pakistanische Sicherheitsbeamte erklärt, Indien habe an drei Stellen Raketen über die Grenze gefeuert. Indien wirft Pakistan die Unterstützung eines Anschlags vor, bei dem am 22. April im indischen Teil Kaschmirs 26 Touristen erschossen wurden.

