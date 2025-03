Jemen Huthi-Miliz kündigt neue Angriffe auf Schiffe an Stand: 12.03.2025 01:59 Uhr

Die Huthi-Miliz hat angekündigt, ihre Angriff auf Schiffe mit Verbindung zu Israel wieder aufzunehmen. Zuvor hatten die Islamisten der israelischen Regierung eine Frist gesetzt, ihre Blockade von Hilfsgütern für den Gazastreifen aufzuheben.

Die jemenitische Huthi-Miliz will ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer und dem Golf von Aden wiederaufnehmen. Die vom Iran unterstützte Gruppe hatte am Freitag gewarnt, dass die Angriffe auf Schiffe mit Verbindungen zu Israel innerhalb von vier Tagen wieder aufgenommen würden, wenn die israelische Regierung keine Hilfsgüter in den Gazastreifen passieren lasse.

Als die Frist gestern ablief, erklärten die Huthi, israelische Schiffe dürften nicht in die Gewässern vor dem Jemen einfahren. Dies gelte für das Rote Meer, das Arabische Meer, die Straße von Bab al-Mandab und den Golf von Aden. Israel hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu der Ankündigung abgegeben.

Verunsicherung bei Reedern

Obwohl bisher keine Angriffe gemeldet wurden, verunsichert die Warnung die Reeder. Die Rebellen hatten in der Vergangenheit mehr als 100 Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen angegriffen, zwei Schiffe versenkt und vier Seeleute getötet.

Vor der Waffenruhe im Gaza-Krieg hatten die Huthi erklärt, sie griffen Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA oder dem Vereinigten Königreich an, um ein Ende des israelischen Militäreinsatzes gegen die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen zu erzwingen. Viele der angegriffenen Schiffe hatten jedoch wenig oder gar keinen Bezug zu dem Konflikt.