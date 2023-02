Nach Erdbeben USA mahnen mehr Hilfen für Syrien an Stand: 15.02.2023 10:24 Uhr

Hilfe für Syrien ist weiter schwierig. Der erste UN-Hilfskonvoi kam Dienstag an - über eine Woche nach dem Beben. Die Chefin der US-Nothilfebehörde, Power, sieht die Menge der Hilfsgüter vor Ort auf einem "kritisch niedrigen Niveau".

Samantha Power, die Chefin der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe (USAID), sieht in Syrien noch dringenden Hilfsbedarf für die Erdbebenopfer. "Trotz der Ankunft von 90 Hilfstransportern sinkt die Menge der humanitären Mittel in Lagerhäusern in Syrien auf ein kritisch niedriges Niveau", schrieb sie bei Twitter. 350.000 Menschen seien jüngsten Schätzungen zufolge durch die Katastrophe vertrieben worden.

Die USA wollen für Syrien und die Türkei 85 Millionen Dollar (etwa 79 Millionen Euro) bereitstellen - unter anderem für Lebensmittel, Unterkünfte, Medizin und für die Versorgung von Familien. Unabhängig vom Erdbeben sind die USA der größte Geberstaat für Syrien mit humanitären Hilfen in Höhe von 15,7 Milliarden Dollar (14,6 Milliarden Euro) seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011.

Die Hilfe für Syrien wird auch dadurch erschwert, dass bisher nur ein Grenzübergang zwischen Syrien und der Türkei offen war, der Übergang Bab al-Hawa. Syriens Präsident Bashar al-Assad hatte zuletzt zwei weitere Grenzübergänge in die Türkei freigegeben: Bab al-Salam und Al-Ra'ee. Beide sollten für drei Monate geöffnet bleiben.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) passierte am Dienstag ein erster UN-Hilfskonvoi mit elf Lastwagen den Grenzübergang Bab al-Salam. Demnach hatten sie grundlegende Hilfsgüter wie Matratzen, Decken, Teppiche und Material für Hilfsunterkünfte an Bord.

Es fehlen Lebensmittel, Medikamente, Zelte

Die Freigabe der weiteren Grenzübergänge sei eine gute Nachricht, schrieb Power. "Aber eine Resolution des UN-Sicherheitsrats bleibt der beste Weg, um sicherzustellen, dass Hilfe auf verlässliche Weise weiterhin fließen kann, selbst nachdem die Kameras nicht mehr da sind."

Es brauche besseren Zugang zum Nordwesten, wo der Hilfsbedarf durch die "entsetzliche Zerstörung" schon vor den Beben enorm gewesen sei. Die Menschen bräuchten dringend Lebensmittel, Arzneimittel und Zelte als Unterkünfte.

Gut eine Woche nach der Erdbebenkatastrophe lag die Zahl der Toten am Dienstagabend bei mehr als als 40.000. Aus Syrien wurden zuletzt 5900 Tote gemeldet. In der Türkei liege die Zahl bei 35.418, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Noch mehr als 13.000 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt, etwa 1,6 Millionen Menschen lebten in Notunterkünften, 600.000 Menschen seien evakuiert worden oder hätten selbstständig die Region verlassen.