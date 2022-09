Rettungseinsatz im Himalaya US-Skifahrerin Nelson am Manaslu vermisst Stand: 27.09.2022 16:16 Uhr

An einem der höchsten Berge der Welt im Himalaya wird die erfahrene US-Skifahrerin Hilaree Nelson vermisst. Sie soll am Montag in eine Gletscherspalte gestürzt sein. Die Suche wird von schlechtem Wetter behindert.

Die US-amerikanische Skifahrerin Hilaree Nelson wird vermisst. Sie war am Mount Manaslu im Himalaya unterwegs gewesen. Nach dem Erreichen des Gipfels am Montag sei sie in eine Gletscherspalte gestürzt, sagte ein Mitarbeiter der Trekkingfirma Shangri-la Nepal Trek, die die Expedition organisiert hat, der Nachrichtenagentur dpa. Bei dem Vorfall sei die 49-jährige Skifahrerin mit ihrem Partner unterwegs gewesen.

Bild: dpa

Kaum Fortschritte bei der Rettung

Rettungsarbeiten mit zwei Hubschraubern dauerten an, würden allerdings von schlechten Wetterverhältnissen behindert und machten kaum Fortschritte, sagte ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums.

Etwas unterhalb der Gletscherspalte hatte es am Montag auch eine Lawine gegeben. Zunächst hatte das Tourismusministerium mitgeteilt, dass auch der Unfall der Amerikanerin mit der Lawine zusammengehangen habe. Dies sei aber doch nicht der Fall, wie neuere Infos zeigten, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Bei der Lawine seien mindestens ein nepalesischer Sherpa-Bergführer getötet und 14 weitere Sherpas teils schwer verletzt worden. Sie hätten Gepäck einer Bergsteigergruppe zu einem Höhenlager gebracht, als sie von der Lawine getroffen worden seien.

Wegen "unaufhörlichen Regens" extrem schwer

Vergangene Woche hatte Nelson auf Instagram über ihre jüngste Himalaya-Expedition berichtet und erklärt, der Aufstieg auf den 8163 Meter hohen Berg sei wegen "unaufhörlichen Regens" extrem erschwert. "Ich fühlte mich nicht so sicher auf dem Manaslu wie es bei anderen Abenteuern in der dünnen Luft des Himalaya der Fall war", schrieb sie dort. "Diese letzten Wochen haben meine Widerstandsfähigkeit auf ganz neue Weise auf die Probe gestellt."

Nelson ist seit zwei Jahrzehnten als Skibergsteigerin erfolgreich. 2012 bezwang sie als erste Frau in nur 24 Stunden Abstand die Gipfel des Mount Everest und des benachbarten Lhotse. Sechs Jahre später machte sie als erster Mensch eine Abfahrt vom Lhotse auf Skiern.